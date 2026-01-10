Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon...

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

Selon le communiqué des organisateurs, le festival Drôlement Bien transforme la place Granvelle en épicentre festif et entend proposer, sous le chapiteau, ”une programmation éclectique et survoltée” mêlant musiques électroniques, battles et soirées dansantes.

Un village du festival autour du Magic Mirror

Pour cette édition, Drôlement Bien étend son dispositif au-delà des salles de spectacle. Le village du festival s’installe place Granvelle et s’articule autour ”d’un bar extérieur, de food trucks gourmands et de sa pièce maîtresse : le Magic Mirror”, un chapiteau de bois et de miroirs au charme vintage, destiné à accueillir chaque soir les festivaliers pour des rendez-vous nocturnes.

Jeudi 22 janvier : une nuit 100 % féminine

La première Magic Party se tiendra le jeudi 22 janvier à partir de 21 heures. L’entrée sera libre, mais sur réservation. Le collectif BOOM Rang ouvrira la programmation avec une soirée annoncée comme une nuit 100 % féminine.

BONEY BOM, CMGA et WATZKY sont programmées pour une session mêlant ”House solaire et Techno Hardgroove”, dans ce que le communiqué décrit comme ”une immersion magnétique sous le signe de la bienveillance et des paillettes”.

Vendredi 23 janvier : une battle musicale

Le vendredi 23 janvier, à partir de 21 heures, la programmation change de registre avec la soirée Mighty Worm vs Retour du Boogie. L’entrée est fixée à 10 euros.

Présentée comme ”la plus célèbre battle de la région”, la soirée mettra en scène un duel aux platines entre rockabilly sauvage, hip-hop oldschool, funk endiablée et garage crasseux, avec l’objectif annoncé de ”faire trembler le plancher”.

Samedi 24 janvier : la Grande Boum

La dernière soirée, prévue le samedi 24 janvier, sera animée par DJ Zeff à partir de 21 heures, pour La Grande Boum. Le tarif d’entrée est également de 10 euros.

Les organisateurs la présentent comme le point d’orgue du week-end. DJ Zeff proposera un mix explosif alternant tubes indémodables et pépites inattendues, afin de clôturer le festival en apothéose.

Modalités pratiques et réservations

Le festival indique que la réservation est fortement conseillée”afin de garantir l’accès au Magic Mirror. Les billets sont disponibles sur la billetterie officielle : drolementbien.fr.

Les soirées débutent à 21 heures, avec une fermeture de la billetterie à 23h00. Les paiements s’effectuent en CB uniquement (entrées et consommations au bar). Un vestiaire est également proposé sur place à 1 €.