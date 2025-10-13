Festival international de musique de Besançon : une 78e édition en plein essor, un Concours de jeunes chefs marquant

Quelques jours après la clôture du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, le bilan s’annonce particulièrement positif, tant sur le plan artistique que sur celui de la fréquentation. Avec ses 37 rendez-vous musicaux, jusqu’à la retentissante Finale du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre, l’événement a confirmé son rayonnement et retrouvé son public.

Le festival a accueilli près de 24 000 festivaliers durant les 16 jours de Festival et de Concours , soit +25 % par rapport à 2023 (précédente année avec Concours). Les 25 concerts payants ont rassemblé plus de 13 000 spectateurs (+18 %) tandis que les 12 propositions gratuites ont séduit plus de 10 000 personnes (+34 %). Selon les organisateurs, "la fréquentation 2025 renoue avec celle connue avant la pandémie" et la nouvelle formule du week-end d’ouverture, avec ses 8 concerts gratuits proposés dans la boucle du Doubs, a largement contribué à ce succès.

Un projet artistique salué

La programmation a une nouvelle fois mis en valeur de grandes formations symphoniques, du concert d’ouverture avec l’Orchestre de Bienne Soleure à la Soirée Tchaïkovski proposée par l’Orchestre de Lucerne, en passant par la 5e de Chostakovitch de l’Orchestre Victor Hugo et le Boléro de Ravel avec l’Orchestre national d’Île-de-France.

Les concerts ont affiché complet et "enthousiasmé les festivaliers". Les rendez-vous de musique de chambre ont eux aussi rencontré un vif succès, notamment le récital d’Abdel Rahman El Bacha et le trio Cassard Grimal Gastinel.

Le public a également répondu présent aux concerts vocaux, aux apéro-jazz de la place Granvelle et aux propositions de musiques du monde, confirmant l’éclectisme du Festival.

Une résidence de compositeur haute en couleur

Invité de cette édition, le compositeur Régis Campo a marqué les esprits. Son "étonnant et spectaculaire concerto pour thérémine Dancefloor with Pulsing interprété par Caroline Eyck" a ouvert le Festival de manière remarquée.

Sa carte blanche confiée à l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 a également surpris le public du Temple du Saint-Esprit. Enfin, la création à trois reprises de Delirium Scherzo lors de la finale du Concours a, selon les organisateurs, "conquis le public tout comme la critique".

Un Concours sous le signe de l’excellence

Le 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre a réuni 20 candidat(e)s présélectionné(e)s au printemps dernier, face à un jury " bienveillant et exigeant", présidé par le chef Michael Schønwandt. D’après ce dernier, "l’édition 2025 du Concours est une belle réussite en raison du haut niveau général des candidat(e)s".

Le Grand Prix de direction de Besançon a été attribué au chef japonais Satoshi Yoneda, tandis que le benjamin Tianyi Xie a remporté le Coup de cœur du public et le Coup de cœur de l’orchestre ainsi qu’une Mention spéciale du jury.

La finale, suivie par plus de 3 000 spectateurs en salle, a également connu un large écho en ligne, visionnée plus de 12 000 fois sur la chaîne YouTube du Festival et 120 000 vues sur Amadeus.tv (Chine).