Feu de toiture dans une maison à Saint-Hippolyte

Samedi 27 septembre 2025, en fin de matinée, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur un feu de toiture touchant une maison individuelle à Saint-Hippolyte.

Le sinistre n’a fait aucune victime, précise le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 25). Pour maîtriser les flammes, les équipes ont déployé un dispositif hydraulique composé de trois lances, dont une installée sur un moyen aérien.

En raison de l’intervention, la circulation a été coupée dans les deux sens sur la RD 39. Les services de l’équipement ont mis en place une déviation afin de sécuriser le secteur et permettre l’action des secours. Des services partenaires étaient également présents sur place pour appuyer l’opération.