Friture d’ablettes, sauce au fromage blanc

Préparation : 50 min Cuisson : 5 min par friture

Plat facile et bon marché

Pour 5 fritures :

750 g d’ablettes, 250 g de farine, ¼ l de bière, sel, 150g de fromage blanc battu, 1 gousse d’ail, 50g d'échalotes, ciboulette, sel, poivre.

Etapes de la recette :

1 Préparation des poissons. Pêchez les petits poissons, écaillez-les, videz-les, rincez-les et égouttez-les.

2 La pâte. Dans un grand saladier, mélangez la farine, la bière et le sel pour obtenir une pâte qui nappe les poissons.

3 Cuisson. Faites chauffer une friteuse à 180 °C et faites cuire les poissons un par un puis déposez-les sur du papier absorbant.

4 La sauce au fromage blanc. Pelez et hachez l’ail. Pelez et ciselez les échalotes. Mélangez le fromage blanc avec l’ail haché, la ciboulette ciselée, les échalotes, du sel et du poivre.