Gérald Darmanin à Besançon : “J’ai souhaité la construction d’un nouveau commissariat dans le quartier de Planoise”

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu samedi 10 février 2024 dans le quartier de Planoise suite à l’opération "place nette" qui a permis de saisir 10 kg d’héroïne et des armes de guerre. Lors de sa visite, il a annoncé la construction d’un nouveau commissariat à Planoise et la contribution de l’Etat à hauteur de 70% de toute nouvelle caméra installée dans la ville.

"En trois ans à Besançon, nous avons réussi à interpeller 50 % de trafiquants de drogue en plus. C’est 323 interpellations en 2023. Nous sommes passés de 35 à 5 points de deal. À Besançon, l’Etat fait un travail considérable à la demande du président de la République puisque nous avons 90 policiers de plus depuis 2017 (150 de plus dans le Doubs). Ce commissariat est un peu étroit pour l’accueil de ces nouveaux policiers, j’ai donc souhaité la construction d’un nouveau commissariat dans le quartier de Planoise", a expliqué Gérald Darmanin devant la presse. Le coût estimé s’élèverait à 10 millions d’euros. "Évidemment, je souhaite une participation des collectivités comme cela se fait dans d’autres villes", a-t-il ajouté en précisant "qu’il fallait le faire en lien avec le quartier et la vidéo protection".

Un collectif mobilisé dimanche dans le hall de l'immeuble Molière

Le ministre de l’Intérieur a également annoncé que des "moyens supplémentaires" seront donnés à la police nationale : "J’ai proposé tout à l’heure à la mairie de Besançon de financer 70 % de toute caméra nouvelle à Besançon. D’après les services de police, une cinquantaine seraient nécessaires pour pouvoir aider à éradiquer le trafic de drogue", a-t-il précisé.

Le collectif de co-propriétaires de l'immeuble "Le Molière" a décidé de s’opposer une nouvelle fois aux dealers en s’installant dans le hall du bâtiment, situé 5 place de l’Europe à Planoise, à partir de 9h00 dimanche 11 février 2024. Nous avons interpellé le ministre de l’Intérieur à ce sujet : "Nous sommes extrêmement heureux que des citoyens se mobilisent, que c’est le travail de l’Etat. Et j’ai demandé à monsieur de préfet de les rencontrer demain et travailler avec eux".

