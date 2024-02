Le "Molière sans dealer" : une nouvelle mobilisation des co-propriétaires à Planoise

En janvier dernier, les co-propriétaires nous expliquaient que le bâtiment situé 5 place de l’Europe à Planoise était "aux mains des trafiquants de stupéfiants" : "Ces derniers filtrent les entrées et sorties du bâtiment. Les locataires, souvent intimidés ou harcelés. Ils quittent un à un leur logement. Dès que les appartements sont vides, ils sont vandalisés et squattés", nous précisait-on.

Pour s’opposer à ce phénomène, le collectif avait une première fois investi le hall de l’immeuble le 18 janvier 2024. Ils avaient d’ailleurs été importunés par plusieurs jeunes. Les forces de l’ordre avaient dû intervenir.

Une nouvelle mobilisation qui durera plusieurs jours

Face à des communs qui vont office de "dépôt ou de squat" et une "sécurité des propriétaires et des locataires qui n’est plus assurée", selon le collectif, ce dernier appelle à la mobilisation les habitants, bailleurs et co-propriétaires qui sont importunés par ces agissements. "Il ne faut pas rester silencieux", insiste le collectif.

Le collectif s'installera dimanche dès 9h00 dans le hall de l'immeuble et poursuivra son action plusieurs jours.