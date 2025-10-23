Jeudi 23 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il devait quitter le territoire, il est interpellé à Besançon sur un vélo volé

Publié le 23/10/2025 - 12:18
Mis à jour le 23/10/2025 - 11:26

Un homme de 32 ans a été interpellé lundi 21 octobre 2025 en fin d’après-midi sur le parking Chamars, à Besançon, lors d’un contrôle de police.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Vers 16h30, une patrouille a procédé à la vérification de l’identité d’un individu circulant à vélo. Les policiers ont alors constaté que l’homme faisait l’objet de recherches pour non-respect de son assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.

Au cours du contrôle, les agents ont également découvert que le vélo utilisé par l’intéressé avait été déclaré volé le 2 octobre dernier rue Luc Breton. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français.

Lors de son audition, le suspect a déclaré avoir acheté le vélo pour 70 euros à un inconnu dans le quartier Battant, précisant qu’il devait en partie le régler "en coupes de cheveux", se présentant comme coiffeur et peintre.

À l’issue de sa garde à vue, le 22 octobre à 14h15, l’homme a été remis en liberté. Il a reçu une convocation en reconnaissance préalable de culpabilité en avril 2026.

Le vélo a été restitué à sa propriétaire légitime.

garde à vue oqtf police recel de vol

Publié le 23 octobre à 12h18 par Alexane
Faits Divers

