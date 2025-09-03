Mercredi 3 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Il menace une femme avec une arme de poing dans le quartier Battant

Publié le 03/09/2025 - 16:54
Un homme de trente ans a été interpellé rue Battant à Besançon pour des faits de violences avec usage et menace d’une arme dans l’après-midi du 1er septembre 2025.  

©Alexane Alfaro © Alexane Alfaro
©Alexane Alfaro © Alexane Alfaro

C’est la victime qui a prévenu la police municipale vers 13h30 alors qu’elle venait de se faire insulter et menacer avec une arme de poing par un individu devant une supérette du quartier Battant. 

Pour échapper à son agresseur, elle s’est réfugiée dans un magasin puis a pu reprendre son vélo avant de croiser la route des policiers et d’expliquer son agression. 

L’homme a pu être interpellé et placé en garde à vue. L’arme de poing de type airsoft a été saisie. 

À l’issue de sa garde à vue, l’homme a écopé d’une composition pénale devant le délégué du procureur pour le mois de novembre prochain.

