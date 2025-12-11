Jeudi 11 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Insee - Bourgogne Franche-Comté : la clientèle étrangère, moteur de la fréquentation touristique cet été

Publié le 11/12/2025 - 16:45
Mis à jour le 11/12/2025 - 16:26

Entre avril et septembre 2025, la fréquentation touristique en Bourgogne-Franche-Comté progresse de 2,9 %, soit 235.000 nuitées supplémentaires par rapport à l'année précédente. Selon l’Insee, la région retrouve ainsi son niveau record de 2023, après une saison 2024 en retrait. Au total, 4,7 millions de touristes ont généré 8,4 millions de nuitées dans les hébergements collectifs régionaux.

© D Poirier
© D Poirier

Par Ludovic Jobard (Insee)

Les campings contribuent "pour plus de la moitié à la hausse de la fréquentation estivale", tandis que les hôtels en représentent "plus d’un tiers". Les autres hébergements collectifs de tourisme progressent plus légèrement (+1,2 %).

La Côte-d’Or, premier département touristique de la région, enregistre la plus forte hausse (+8,6 %), représentant près d’un tiers des nuitées et deux tiers de la hausse régionale. La fréquentation reste stable dans le Jura et progresse modérément dans le Doubs et la Saône-et-Loire.

Le printemps 2025 a été particulièrement porteur : les mois d’avril et de juin affichent des augmentations marquées, respectivement de +13,8 % et +14,7 %, encouragées par "la météo, relativement clémente" et un calendrier comprenant davantage de week-ends prolongés et de jours fériés. À l’inverse, juillet et août montrent des résultats plus contrastés.

La clientèle non résidente tire la fréquentation estivale

La progression de la saison repose en grande partie sur les visiteurs internationaux selon l'Insee : "à l’origine de 206.000 nuitées supplémentaires […], la clientèle non résidente est le moteur de la croissance touristique cet été."

Les touristes chinois et américains, privilégiant l’hôtellerie, poursuivent leur hausse. Les voyageurs européens sont également plus nombreux : Allemands, Suisses et Espagnols totalisent 100 000 nuitées supplémentaires.
La clientèle néerlandaise, première clientèle étrangère de la région, repart légèrement à la hausse (+0,6 %), portée par l’hôtellerie malgré un recul persistant en camping.

Une fréquentation au plus haut dans les campings

L’hôtellerie de plein air réalise en 2025 sa meilleure saison depuis six ans. Avec 3,5 millions de nuitées, les campings enregistrent +3,8 % par rapport à 2024, une croissance proche de la tendance nationale.

La clientèle résidente est le principal moteur de cette hausse : ses nuitées augmentent de 98 000, soit +5,2 %. La clientèle étrangère reste toutefois très présente, représentant 44 % des nuitées, contre 31 % au niveau national.

Les emplacements nus, destinés aux tentes et caravanes, connaissent un regain marqué : leur fréquentation progresse de +5,2 %, une dynamique "fortement appuyée" par la clientèle résidente (+8,1 %). La météo favorable en début de saison a contribué à cet engouement.

Les hôtels portés par la clientèle internationale

Comme au niveau national, les hôtels bénéficient du dynamisme des visiteurs étrangers : ceux-ci représentent plus d’un tiers des nuitées et leur fréquentation "augmente de près de 13 %". En parallèle, la clientèle résidente est en recul.

Les 766 hôtels de la région totalisent 4,2 millions de nuitées, soit +2,4 % par rapport à 2024. La fréquentation se concentre davantage dans les établissements mieux classés : selon l'Insee, "la fréquentation des hôtels non classés diminue au profit des établissements mieux classés".

Le parc hôtelier évolue : le nombre d’hôtels 4 étoiles ou plus augmente de 4,7 %, tandis que celui des hôtels non classés diminue de 9,3 %. Pour ces derniers, le taux d’occupation baisse de deux points, à 44 %.

Publié le 11 décembre à 16h45 par Alexane
