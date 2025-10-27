Lundi 27 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Interpellé ivre et fumant une cigarette dans un train en direction de Besançon

Publié le 27/10/2025 - 11:28
Mis à jour le 27/10/2025 - 11:09

Dans l’après-midi du 24 octobre 2025, un individu a été interpellé dans un TER en direction de Besançon pour avoir enfreint son contrôle judiciaire.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’homme âgé de 29 ans a été contrôlé à bord du TER de la ligne Dole-Besançon par la brigade de sécurité des transports en commun vers 14h30. Manifestement ivre, il fumait également une cigarette artisanale dans le wagon où il avait pris place. 

Le contrôle réalisé par les policiers a permis de mettre en évidence une interdiction de paraître dans le département du Jura. Il a ainsi été interpellé et placé en garde à vue par un officier de police territorialement compétent à la gare d’arrivée de Besançon.

À l’issue de sa garde, il a été conduit au parquet de Lons-le-Saunier, autorité compétente pour les suites à donner concernant la violation de son contrôle judiciaire. 

Publié le 27 octobre à 11h28 par Elodie Retrouvey
