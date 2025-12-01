Intervention de la police pour un conflit de voisinage à Besançon

Les policiers sont intervenus pour un différend de voisinage dans lequel une voisine aurait été frappée et menacée par un autre voisin dans la journée du 27 novembre 2025, rue de Vesoul à Besançon.

D’après le retour de la police, la dispute entre les deux voisins a éclaté à la suite de travaux réalisés dans le logement de la victime, une femme âgée de 37 ans. Des graviers seraient tombés, sans néanmoins causer de dommages, sur le balcon de l’auteur présumé dont le logement se situe juste en dessous.

Une altercation verbale aurait alors éclaté entre les deux intéressés et la femme a décidé de se rendre chez son voisin. Lorsque ce dernier a ouvert la porte de son appartement, il aurait directement porté un coup de pied et un coup de poing au visage de la voisine. Au sol, et quelque peu abasourdie, la femme a alors tenté de reprendre ses esprits tandis que son voisin se serait saisi d’une poêle et d’une barre de fer.

Alertés par les cris de la victime, d’autres résidents se sont interposés le temps que la police arrive.

L’auteur a été interpellé sans difficulté et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu les insultes mais pas les coups et a déclaré aux policiers que sa voisine avait pénétré chez lui à deux reprises.

Âgé de 43 ans, le suspect a finalement été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue. Une médiation sera organisée entre les deux parties par le bailleur pour tenter d’apaiser les choses.