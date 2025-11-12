Ivre, il agresse une passagère et lui casse son téléphone dans un bus à Besançon

Dans la matinée du 9 novembre 2025, un homme a été interpellé par la police pour vol avec violences rue Isembart à Besançon.

Un équipage de police est intervenu sur place après avoir reçu un appel au 17 concernant un individu venant de commettre des violences dans un bus à hauteur de l’arrêt « Liberté » de la rue de Belfort.

La victime, une femme âgée de 38 ans, a indiqué aux policiers qu’un individu, en état d'ivresse, causait du trouble dans le bus, invectivant et insultant le chauffeur et les passagers, et qu'elle l’avait filmé discrètement pendant son esclandre. L'ayant remarqué, l'homme lui a alors arraché le téléphone des mains et l'a jeté au sol pour le briser. La victime l’a poursuivi à l'extérieur du bus mais l’individu l’aurait alors saisi par le cou et projetée au sol.

Un témoin a confirmé la version de la victime et a expliqué aux agents que le mis en cause était descendu du bus pour prendre la direction de la rue de l'Industrie.

Muni de son signalement, les policiers ont repéré le suspect à hauteur de la rue Grosjean. A la vue des agents, l’homme a alors pris la fuite en direction du parc des Glacis. Ayant perdu sa trace, les policiers ont néanmoins poursuivi leurs recherches et l’homme a finalement pu être retrouvé et interpellé en fin de matinée rue Isembart.

Durant sa garde à vue, l’homme a outragé un fonctionnaire de police et reconnu les faits de vol. Il a expliqué ne pas avoir apprécié d'être filmé, a admis avoir énormément bu et ne pas se rappeler de tous les faits. Il a ainsi indiqué ne pas se souvenir des violences. Il sera convoqué en mai prochain par la justice.