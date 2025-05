J’ai testé pour vous, le spectacle “Tierra caliente” de la foire comtoise 2025

Le spectacle "Tierra caliente" qui se joue tous les jours à la foire comtoise de Besançon jusqu’au 1er juin 2025, promet une "expérience immersive au coeur de la culture du pays" entre "tradition, histoire et modernité". Je l’ai testé pour vous en me rendant à la représentation du dimanche 25 mai 2025 à 15h.

Comme toujours, le couloir d’accès menant à la salle de spectacle livre un premier aperçu visuel et coloré du pays hôte de la foire comtoise. Cette année, Cuba est à l’honneur et ce n’est autre que les emblèmes de l’île crocodile qui sont exposés : le drapeau cubain, une voiture américaine ou encore quelques-unes des idoles cubaines comme la reine de la salsa Celia Cruz ou encore le compositeur Carlos Puebla. Visuellement c’est très beau. Après cette belle mise en bouche, il me tarde de découvrir le spectacle.

Tandis que je prends place, je regarde un peu les personnes présentes autour de moi. Le spectacle rassemble aussi bien de jeunes spectateurs avec leurs parents que des moins jeunes, voire beaucoup moins jeunes. La salle est bien remplie et la musique d’ambiance sonne déjà cubaine.

Il est 15h passé et les lumières s’éteignent enfin. Sur scène l’écran géant montre une vue aérienne de Besançon. Un dézoom nous amène à une vue planétaire avant de prendre la direction de l’île de Cuba.

Le rideau s’ouvre et laisse place à une scène bordée de musiciens et de chanteurs. Il s’agit du Collectivo Matanzas qui pour ce premier tableau rend hommage à La Guarachera de Cuba, Célia Cruz. Les premières notes semblent solennelles, tout comme la voix mélancolique de la chanteuse. Mais très vite, le rythme s’accélère et les musiciens sont rejoints sur scène par le couple de danseurs professionnels tout droit venu de Cuba, Ivan Martinez et Yalili Rodriguez.

L’accent chantant des protagonistes est irrésistible, tout comme la voix des deux chanteurs, un homme et une femme, qui interviennent à tour de rôle.

Le voyage continue avec la célèbre chanson profondément ancrée dans la culture cubaine, Guantanamera. "Il faut la chanter si vous la connaissez", nous interpelle le chanteur. Pour cela, l’aide des paroles sous-titrées aurait pu être utile, mais en attendant on est loin du karaoké général. Mon LV2 espagnol me permet cependant de comprendre que la chanson évoque une jeune femme de Guantanamo et aborde également des thèmes d'amour, de liberté ou encore de patriotisme. Derrière en images, un décor à la fois montagneux et verdoyant vient compléter le tableau.

Arrive ensuite un tableau hommage au Buena Vista Social Club, groupe au succès planétaire qui redonne vie à la musique cubaine. Les noms des chanteuses et chanteurs cubains défilent un à un sur l’écran géant derrière les musiciens : Orlando Lopez, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo…

Au fur et à mesure du spectacle la musique se fait de plus en plus entraînante, l’air familier de "Quizas quizas quizas" finit de conquérir le public qui est sur le point d’être émerveillé par l’entrée en scène d’un couple de danseurs et acrobates qui livrent une magnifique prestation dans les airs accrochés à un simple voile rouge. Un véritable "moment suspendu" entre acrobaties et danses sensuelles.

"Hasta la victoria siempre !"

Après un passage dans les rues de la perle des Caraïbes pour y découvrir l’ambiance chaude des nuits cubaines aux rythmes endiablés, il est maintenant temps de découvrir cette terre de révolution.

Les figures de la révolution cubaine comme Che Guevara ou encore Fidel Castro font alors leur apparition visuelle sur l’air révolutionnaire de "Hasta siempre, Commandante". Un moment fort et forcément attendu du public.

Direction La Havana

Direction cette fois La Havana pour une nouvelle plongée au coeur des rues cubaines avec l’entrée d’une acrobate qui manie les cerceaux au rythme de la chanson. Cette nouvelle surprise témoigne d’un spectacle varié où en plus de la musique et des chants entraînants le public en prend également plein les yeux. Nul doute, le dépaysement est là !

Après un détour par la plage en soirée où l’on retrouve une nouvelle fois le couple Ivan Martinez et Yalili Rodriguez, le spectacle est sur le point de se terminer. Mais pas sans une dernière danse ! Le public est alors invité à se lever pour aller danser aux abords de la scène. Osera ? Osera pas ? Connaissant mon sens du rythme, je passe mon tour. Mais heureusement certaines personnes se lèvent et jouent le jeu. Le spectacle se termine alors dans une ambiance animée et festive et sous des images de feux d’artifice. Le public enthousiaste ne manque pas de vivement saluer les artistes pour leur prestation.

Le Bilan

Après ces 40 minutes de spectacle, je n’ai qu’une envie, me faire une playlist des meilleures chansons cubaines en vue de l’été qui arrive. Avec ses musiques entraînantes, ses danseurs époustouflants et ses acrobates de talent, le spectacle 2025 de la foire comtoise est on ne peut plus polyvalent ! Il devrait plaire à coup sûr aux petits comme aux grands. Impossible de ne pas onduler des épaules ou de reprendre en coeur certaines paroles de chansons célèbres durant ces 40 minutes de voyage au sein de la perle des Caraïbes.

J’ai aimé :

la musique et le choix des chansons : le rendu global donne un très bon aperçu de l’ambiance cubaine.

Le talent des artistes : musiciens, chanteurs, danseurs et autres, chapeau bas !

les acrobates, surprises du spectacle. Du talent et de la grâce, ils apportent une vraie plus-value !

J’ai moins aimé :

le décor : si les images projetées sur l’écran géant donnent un bon aperçu de la variété des paysages cubains, sur scène en revanche c’est le néant. Il aurait été bon d’ajouter quelques plantes, drapeaux ou éléments de décor fixes pour permettre une meilleure immersion.

la timidité du public. Je ne dis pas que tout le monde aurait dû aller danser, mais un peu plus d’énergie aurait été la bienvenue. Mais il est vrai que les Bisontins n’ont sans doute pas les mêmes prédispositions que les Cubains en matière de danse et de laisser-aller. Dommage !

Infos +