Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Jérome Durain demande le rapatriement du Désespéré de Courbet en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 21/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 21/01/2026 - 16:10

Le président de la région Bourgogne-Franche-Comté Jérôme Durain a adressé un courrier à la ministre de la Culture Rachida Dati le 20 janvier 2026 pour l’appeler à "favoriser le rapatriement en Bourgogne-Franche-Comté" de l’oeuvre magistrale de Gustave Courbet : Autoportrait de l’artiste dit Le Désespéré. 

"Le déséspéré" de Gustave Courbet © DR

Cette démarche intervient à la suite de l’accord conclu entre le musée d'Orsay et le Qatar Museums Authority, permettant d'exposer ce chef-d'œuvre mondialement connu à Paris pendant une durée de cinq ans. Le président de Région souhaite que ce partenariat soit une "opportunité" pour "favoriser la diffusion de cette oeuvre au plus grand nombre, au-delà de la capitale et particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté". 

Rappelant à la ministre ses origines bourguignonnes, "je sais que je n'aurais pas à vous convaincre de l'importance de Gustave Courbet dans l'imaginaire de ses habitants, particulièrement pour les habitants de Franche-Comté", précise Jérôme Durain dans son courrier. D’autant que selon lui, la région "ne manque pas de structures qui seraient sans aucun doute honorées d’accueillir temporairement Le Désespéré".

Jérôme Durain souligne ainsi que cette initiative ferait la fierté de la Bourgogne-Franche-Comté en 2026 et donnerait un élan symbolique fort à la politique culturelle nationale.

Le courrier envoyé le 20 janvier à la ministre de la Culture 

"Madame la Ministre,

Le 13 octobre 2025, le musée d'Orsay annonçait un accord avec le Qatar Museums Authority, pris notamment pour honorer son ancien président, Sylvain Amic: Autoportrait de l'artiste, œuvre magistrale de Gustave Courbet mondialement connue, sera exposée pendant 5 ans dans le celebre musée parisien.

Ce partenariat constitue un événement. Depuis 1845, l'œuvre de Courbet n'a pas toujours été accessible au grand public, en particulier sur notre territoire national. En attendant qu'aboutissent les réflexions engagées pour pouvoir classer une œuvre trésor national en l'absence de demande de sortie définitive du territoire, il me semble que l'accord signé avec la famille Al Thani représente une opportunité a saisir pour favoriser la diffusion de cette œuvre auprès du plus grand nombre.

Le grand public vous connaît pour votre parcours ministériel mais vous êtes originaire de notre région et je sais que je n'aurais pas à vous convaincre de l'importance de Gustave Courbet dans l'imaginaire de ses habitants, particulièrement pour les habitants de Franche-Comté. Le partenariat entre le Qatar Museums Authority et le musée d'Orsay pourrait être utilisé pour remettre à l'honneur l'histoire, parfois tumultueuse, qui unit le natif d'Ornans avec notre

Notre région ne manque pas de structures qui seraient sans aucun doute honorées d'accueillir temporairement Le Désespéré. Ainsi, en 2014, le prêt de L'Origine du monde au musée Gustave Courbet avait remporté un franc succès.

Madame la Ministre, une initiative similaire pour rapatrier temporairement Le Désespéré prendrait tout son sens en 2026. Elle ferait la fierté de la Bourgogne-Franche-Comté et permettrait de donner un nouvel élan à la diffusion de la culture sur tout le territoire national.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l'assurance de ma considération distinguée."

Jérôme DURAIN

Bourgogne Franche-Comté gustave courbet jerome durain ministre de la culture oeuvre rachida dati

Publié le 21 janvier à 18h00 par Elodie Retrouvey
