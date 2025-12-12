Vendredi 12 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Education

"Jm'acclimate" : un jeu pédagogique innovant pour préparer les futurs agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté

Publié le 12/12/2025 - 11:27
Mis à jour le 12/12/2025 - 10:42

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne–Franche-Comté lanceront en février 2026 un dispositif pédagogique inédit mêlant jeu sérieux et formation technique. Cette initiative, baptisée Jm’acclimate, vise à aider les lycéens et étudiants agricoles à comprendre et anticiper les impacts du changement climatique sur les exploitations agricoles. Durant toute l’année 2026, 80 journées de formation seront proposées gratuitement aux établissements agricoles de la région.

© Alexane Alfaro
Sécheresses, gels tardifs, canicules : le changement climatique modifie déjà en profondeur les systèmes agricoles. Les futurs installés doivent ainsi être en mesure ”d’anticiper, s’adapter et faire évoluer leurs pratiques dès la conception de leur projet”.

Le jeu Jm’acclimate, finalisé après quatre années de développement collaboratif et dont l’impression est prévue début 2026, constitue le cœur d’une journée de formation intitulée ”Agriculture et climat : comprendre, anticiper, s’adapter”. Elle s’adresse aux élèves de 1ère, Terminale et BTS, toutes filières confondues.

Le dispositif s’inscrit dans le cadre du projet européen IACCA (Innovation et Adaptation au Changement Climatique Agricole), porté depuis 2021 par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne–Franche-Comté et financé par le Partenariat Européen d’Innovation (PEI-AGRI). Ce programme rassemble 8 partenaires – établissements agricoles, réseaux de formation, chambres d'agriculture, experts pédagogiques – autour d'un objectif commun : "co-construire des outils pédagogiques concrets et innovants."

Une journée immersive : du jeu à la stratégie

  • Le matin : un jeu sérieux pour expérimenter les aléas climatiques

Durant 1h30 à 2h, les élèves incarnent de jeunes agriculteurs récemment installés dans la région. Ils gèrent une exploitation sur plusieurs années, prennent des décisions stratégiques et font face à des aléas climatiques réels : sécheresse, gel, inondations...

Chaque équipe pilote une filière parmi une quinzaine (grandes cultures, élevage laitier, viticulture, apiculture, maraîchage…), chacune présentant ses spécificités techniques et sa sensibilité propre aux événements climatiques.
Le jeu invite à maintenir l’équilibre entre économie, environnement et qualité de vie, matérialisés par trois jauges que les participants doivent faire progresser.

Les élèves peuvent mobiliser divers leviers d’adaptation : assurance récolte, coopération entre agriculteurs (CUMA), diversification des productions, investissements en matériel ou transformation des produits. L’objectif est de leur faire vivre, sans risque, les ”dilemmes réels d’une installation agricole”.

  • L’après-midi : apports techniques et projection dans l’avenir

La journée se poursuit par un débriefing, puis par des apports pédagogiques : notions de climatologie, bases scientifiques et leviers d’adaptation. Les élèves construisent ensuite leur ”ferme idéale”, un exercice permettant d’intégrer les connaissances acquises et d’anticiper l’évolution du métier.

2026 : une année test pour mesurer l’impact du dispositif

L’année 2026 servira de phase test. Les 80 journées proposées permettront ”de valider la pertinence pédagogique du dispositif, mesurer son impact auprès des élèves et des enseignants, et ajuster le contenu si nécessaire”.

Les sessions seront animées par une intervenante formée, et se veulent ”100 % clé en main”, ne demandant aucune préparation aux enseignants.

Modalités :

  • Public : 1ère, Terminale, BTS agricoles
  • Effectif : 12 à 30 élèves
  • Durée : 1 journée
  • Coût : gratuit en 2026

Comment participer ?

Les établissements peuvent d’ores et déjà réserver leur créneau via le calendrier en ligne.
Un webinaire de présentation prévu le 14 janvier 2026 à 14h00 permettra de découvrir la formation, voir une démonstration du jeu et échanger avec des enseignants l’ayant expérimentée.

Une mallette pédagogique en complément

Le projet IACCA a aussi abouti à la création d’une mallette pédagogique comprenant 25 ressources (vidéos, fiches méthodologiques, témoignages d'agriculteurs, scénarios pédagogiques…). Elle est utilisable en auto-formation ou pour enrichir les cours existants.

Publié le 12 décembre à 11h27 par Alexane
