Jeu Concours • Cette semaine, avant l’arrivée de Noël et des sapins, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner un arbre fruitier offert par les Pépinières Bisontines afin de préparer vos plantations ! Tentez vite votre chance !

Jouez cette semaine avec maCommune.Info et les Pépinières Bisontines afin de tenter de gagner un arbre fruitier demi-tige pour préparer vos plantations avant l'arrivée de Noël et des sapins ! Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Jouez et gagnez un arbre fruitier offert par les Pépinières Bisontines ! A quelle fête tout prend racine ? * À la Sainte-Catherine À la Sainte-Delphine

NOM et Prénom *

Téléphone *

E-mail *

Adresse *

Code postal *

Ville *

Les deux gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Les résultats du jeu concours seront publiés sur maCommune.info vendredi 22 novembre dans la journée !

Bonne chance à toutes et à tous!