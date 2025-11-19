Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

À cette occasion, le film Une Chambre à elle sera projeté en présence de sa réalisatrice Lisa Monin et de Racha Ibtissam DjichergiuI, ancienne enfant sans abri et protagoniste du documentaire. Le film retrace le quotidien de la jeune fille, contrainte de vivre plus de trois ans dans une chambre d’hôtel de 9 m2 avec sa famille et témoigne des situations de mal-logement qui touchent aujourd’hui des milliers d’enfants. La projection sera suivie d’un temps d’échange consacré au droit à un logement digne.

Un arbre portant le prénom ”Racha” sera également inauguré samedi à 14h30, place de la Révolution, dans le prolongement du projet engagé en 2024 autour des Arbres aux prénoms d’enfants du monde. Ce dispositif, mené en lien avec l’Unicef met en lumière des parcours d’enfants touchés par les conflits, les catastrophes naturelles, l’exil, le travail précoce, le handicap ou le mal-logement.

D'autres rendez-vous pour célébrer les droits de l'enfant

- Journée familiale de 14h à 18h à l'Espace parents-enfants 0–6 ans – Espace Rosa Parks (Francas du Doubs)

Espace ludothèque

Espace snoezelen (détente sensorielle)

Espace motricité

- Escape game géant – Sonata-Nygma à la Maison de quartier municipale Planoise - Centre Nelson Mandela

3 séances de 45 min : 14h15 · 15h15 · 16h15

Thème : musique, droits de l’enfant, quiz interactifs

Inscriptions sur place 15 min avant chaque séance.

Autres ateliers et espaces thématiques :

Éducation aux droits

Citoyenneté et laïcité

Ludothèque : coopération et mixité

Radio débats

Jeux de société

Jeux surdimensionnés

Jeux de coopération

Atelier créatif : oiseaux et droits de l’identité

Atelier intergénérationnel : émotions et découvertes

Atelier jeu d’échecs géant

Atelier percussions

Atelier « Histoires et droits de l’enfant »

Escape game ludique : découverte de soi

Cinéma – Projection du film Une chambre pour elle

À la salle polyvalente – Maison de quartier municipale Planoise – Centre Nelson Mandela

Avec l’Unicef – Besançon, Ville amie des enfants. En présence de Lisa Monin (réalisatrice) et Racha Ibtissam Djichergui (adolescente sans abri et protagoniste du film). En France, près de 42 000 enfants vivent en hébergement d’urgence, dont 30 000 à l’hôtel (rapport Unicef Grandir sans chez-soi).

La projection sera suivie d’un temps d’échange sur le droit à un logement digne, d’un discours de clôture et d’un verre de l’amitié avec les partenaires.

Infos +

Pour rappel, le 20 novembre marque la Journée internationale des droits de l’enfant, célébrant l’adoption en 1989 de la Convention internationale des droits de l’enfant par l’Assemblée générale des Nations Unies. En France, près de 42 000 enfants vivent aujourd’hui en hébergement d’urgence, dont 30.000 à l’hôtel, selon le rapport UNICEF Grandir sans chez-soi.