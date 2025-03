Journée Mondiale de l'Eau : des ateliers "découverte" organisés au centre-ville de Besançon

À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau célébrée ce samedi 22 mars 2025, Grand Besançon Métropole et les étudiants de l’ENILEA de Mamirolle feront découvrir au public les métiers de l’eau et de l’assainissement. L'événement aura lieu ce samedi, de 9h à 17h, place du 8 septembre à Besançon.

"Les métiers de l’eau et de l’assainissement sont au cœur des grands enjeux écologiques" précise le Département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole. Ces professions participent à la préservation des milieux naturels et de l'eau, "en apportant un service essentiel sur tout le territoire."

Des ateliers sur l'eau et l'assainissement présentés ce samedi 22 mars à Besançon

Les professionnels de Grand Besançon Métropole et les étudiants de l’ENILEA de Mamirolle (en BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau et de l’Environnement) vous donnent rendez-vous :

samedi 22 mars, de 9 heures à 17 heures, place du 8 septembre à Besançon.

Plusieurs ateliers seront prévus :

« Voyage au cœur de la ressource en eau » : sur la production et la distribution de l’eau potable La Bisontine

« Les réseaux d’eaux usées et pluviales, comment ça marche ? »

« De la station d’épuration à la rivière »

« Sous nos pieds » : sur la détection des fuites d’eau.

Les étudiants présents à l'événement pourront "expliquer les modalités d’accès à ces différents métiers et aux formations qui y mènent, tout en témoignant de leurs expériences."

