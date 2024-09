Journées européennes du patrimoine : la Région Bourgogne Franche-Comté ouvre ses portes

Chaque année, en septembre, les Journées européennes du patrimoine mobilisent un public nombreux, avide de découvrir ou de redécouvrir les richesses de nos territoires. Et chaque année, la Région participe pleinement à cette dynamique nationale et européenne: des visites, conférences, animations sont programmées afin de sensibiliser le plus grand nombre au patrimoine et à sa valorisation. Ainsi, il sera possible de découvrir l’hôtel de Région à Besançon et le site du Conseil régional à Dijon, mais également le château de Châteauneuf, rouvert il y a quelques mois après d’importants travaux entrepris par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

À travers tout le territoire régional, de nombreux sites en cours d’étude par le service Inventaire et patrimoine de la Région ouvrent également leurs portes.

Des visites guidées – autour du patrimoine urbain à Salins-les-Bains, du patrimoine du thermalisme à Besançon, du patrimoine fortifié à Auxonne et du théâtre à Auxerre – proposent par ailleurs la découverte d’édifices mis en valeur par des recherches historiques et patrimoniales menées par la Région dans le cadre de sa mission d’Inventaire général du patrimoine culturel. Les chercheurs du service accueillent le public et présentent les derniers résultats de leurs travaux.

Le matrimoine sera lui aussi mis à l’honneur, à travers une exposition intitulée "Femmes d’exception".

Le programme

Hôtel de Région à Besançon

Adresse : 4, square Castan - Besançon Horaires : de 13h à 18h

L’hôtel de Région de Bourgogne-Franche-Comté vous ouvre ses portes à l’occasion des

Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir aussi bien la salle Edgar Faure, qui a accueilli les assemblées jusqu’en 2016, que l’hôtel particulier du XVIIIe siècle (petit salon, salon d’apparat et salon Raymond Forni) ou encore des vestiges archéologiques du Ier siècle avant J-C. Un véritable voyage à travers l’histoire !

Visite libre de la cour, de l’esplanade : samedi et dimanche de 13h à 18h.

Visites guidées des vestiges archéologiques : samedi et dimanche, départ toutes les demi-heures de 13h30 à 18h (dernier départ à 17h) (pas d’inscription, dans la limite des places disponibles).

Visite libre de l’exposition « Femmes d’exception » (salle Victor Hugo) : samedi et dimanche de 13h à 18h.

Animation proposée par la Fédération REMPART (à destination des jeunes publics)

Visite libre de la salle Edgar Faure avec une exposition sur les compétences de la Région : samedi et dimanche de 13h à 18h (pas d’inscription, dans la limite des places disponibles).

Visites accompagnées et commentées de l’hôtel de Grammont (petit salon, salon d’apparat et salon Raymond Forni) : samedi et dimanche, départ toutes les heures de 14h à 18h (dernier départ à 17h) (pas d’inscription, dans la limite des places disponibles).

Bâtiment du conseil régional à Dijon

Adresse : 17, boulevard de la Trémouille - Dijon

Horaires : de 13h à 18h



Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment et les jardins du Département ou suivre des visites guidées. L’histoire de l’édification du bâtiment témoigne des enjeux de l’architecture de l’administration, mais aussi des contraintes rencontrées par les constructions nouvelles au sein des sites patrimoniaux, compte tenu de sa situation en limite du secteur sauvegardé de Dijon.



Visite libre du bâtiment : samedi et dimanche de 13h à 18h

Visites guidées : samedi et dimanche, départ toutes les heures de 13h30 à 18h (dernier

départ à 17h)

Visites commentées du bureau de la Présidente : samedi et dimanche de 13h30 à 18h

(groupe de 10 personnes max., inscription sur place)

Visite libre de la galerie François Mitterrand, exposition sur les compétences de la Région :

samedi et dimanche de 13h à 18h

Foyer, exposition « Femmes d’exception » et espace ludique : samedi et dimanche de 13h à 18h

Château de Châteauneuf : métamorphose d’un château

Adresse : Châteauneuf (21)

Horaires : samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Réservations et renseignements : 03 80 49 21 90 www.chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/

Cette année, le château fête sa réouverture : l’occasion de le (re)découvrir grâce à des visites guidées et ateliers. Étonnements et surprises au rendez- vous ! Découvrez la métamorphose du château grâce à une visite qui vous emmène sur les lieux des travaux et vous fait découvrir des espaces inaccessibles habituellement. Laissez-vous conter le travail et le savoir-faire des artisans qui ont œuvré à la restauration du château ! Visites et ateliers gratuits

Visite guidée des nouveautés : un château tout neuf ! : samedi et dimanche de 10h à 17h (départs fréquents en fonction de la demande, entrée libre)

Atelier : Nicolas Routi, un artisan du 18e siècle au château : samedi et dimanche de 10h à 17h (ateliers fréquents en fonction de la demande, entrée gratuite)

Visite libre du château : samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Promenade à Besançon-les-Bains

Besançon est la dernière station thermale de Bourgogne-Franche- Comté, et l’une des plus méconnues en raison de la destruction de son établissement dès 1966. Lors d’une promenade aux abords du casino et du grand hôtel de bains, retour sur une étude conduite par le service régional de l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Visites guidées dans le quartier thermal de Besançon : samedi 21 septembre à 14h / 15h30 / 17h – départ devant le Centre dramatique national (CDN) – réservation auprès de l’office de tourisme de Besançon

Théâtre d’Auxerre

Adresse : 54 rue Joubert, Auxerre

Renseignement et réservation : www.auxerreletheatre.com

En 1937 débute, sur le site de l’école pratique d’industrie d’Auxerre, la construction d’un édifice réunissant bourse du travail et maison du peuple. Lorsqu’il est inauguré, le 8 mars 1953, la salle des fêtes « prend son autonomie » et devient théâtre municipal. Réhabilité en 1976, puis rénové en 1997- 1998, ce théâtre a été protégé au titre des Monuments historiques en 2012, tant pour son architecture que pour ses décors dus au peintre Jean Burkhalter.

Visites guidées : Samedi 21 septembre : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30 et dimanche 22 septembre : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Conférence : samedi 21 septembre 17h-18h30

Exposition par les Archives municipales et les musées d’Art et d’Histoire d’Auxerre : samedi de 9h30à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ; dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30)

Découverte des fortifications d’Auxonne

Place forte frontalière, Auxonne a connu une militarisation importante au cours des siècles passés. Les fortifications font partie intégrante de la ville et du paysage local et constituent un patrimoine à conserver et à valoriser. À travers cette balade, revivez l’histoire et l’évolution des ouvrages défensifs de la cité depuis la construction du château jusqu’aux dernières améliorations apportées au 19e siècle, et plus particulièrement les fortifications bâties à la fin du 17e siècle.

Visite guidée : samedi 21 septembre, départ 14h (modalités et réservation auprès de l’office de tourisme de la ville)

Balade patrimoniale : à la découverte du ”Bourg-Dessous” de Salins-les-Bains

Réservation et renseignements : office de tourisme Cœur du Jura, 2 place des Salines, Salins-les-Bains ou par téléphone : 03 84 73 01 34

Axe d’entrée du nord de la ville, la « Grande-Rue du Bourg- Dessous » (aujourd’hui rue de la Liberté) présente l’intérêt d’avoir partiellement réchappé à l’incendie de l’été 1825. Elle abrite de nombreux hôtels particuliers, immeubles «de rapport », maisons de négociants, église, couvent ou simples fontaines, qui témoignent de la longue histoire de la capitale économique du Comté de Bourgogne et constituent un patrimoine d’exception, parfois visible et reconnu, parfois discret et ignoré.

Visites guidées : dimanche 22 septembre, départs à 9h30, 11h, 14h, 15h30, 17h

Infos +

La Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine. Ce pass est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 21 septembre ou le dimanche 22 septembre (jusqu’à 17 heures, heure de départ du Train Mobigo) sur tous les réseaux partenaires. Il est gratuit pour les enfants âgés de 4 à moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte payant et mis en vente sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’en gare aux guichets SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux.

Le pass est accepté sur les réseaux suivants :