JPL Services : 30 ans d’histoire familiale et d’ancrage local en Bourgogne Franche-Comté

Le groupe JPL Services célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Fondée en 1995 par Laurent Maillard, l’entreprise familiale basée à Devecey a su se développer progressivement dans les secteurs du déménagement, de la vente de mobilier et du bâtiment.

Ancien pompier de Paris, Laurent Maillard est un chef d'entreprise impliqué dans la vie associative, il a notamment présidé l’ESBF (Entente Sportive Bisontine Féminine), et soutient de nombreuses initiatives sportives et caritatives locales. Ce qui a commencé comme une initiative personnelle est devenu un groupe structuré autour de trois sociétés complémentaires implantées à Devecey, Dijon et Lons-le-Saunier.

Une dynamique familiale

Depuis plusieurs années, la relève familiale s’organise. Morgane et Paul Maillard, enfants du fondateur, ont rejoint le groupe en y apportant une nouvelle impulsion. Leur engagement marque une transition intergénérationnelle, assurant la continuité des valeurs de l'entreprise tout en adaptant l’entreprise aux enjeux de demain. ”Voir mes enfants s’impliquer, prendre des initiatives et préparer l’avenir de JPL Services est une immense fierté. Cette entreprise, c’est une partie de notre histoire familiale, et aujourd’hui, elle devient aussi leur projet”, confie Laurent Maillard.

Un nouveau site à Pontarlier

L’année 2025 est aussi celle de la croissance. Avec l’ouverture d’un nouveau site à Pontarlier, JPL Services amorce une nouvelle phase de son développement. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de maillage régional, qui vise à étendre la présence du groupe tout en créant de nouveaux emplois (l’entreprise compte aujourd’hui 60 collaborateurs). D’autres implantations sont d’ores et déjà envisagées dans la région.

Un événement pour célébrer les 30 ans

Pour marquer ce cap symbolique, JPL Services organise une journée de célébration le 13 juin 2025. Collaborateurs, partenaires, clients et élus locaux sont conviés à cet événement, qui mettra en lumière les grandes étapes de l’entreprise, ses valeurs fondatrices et les ambitions portées par la nouvelle génération.