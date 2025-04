La billetterie “journée” du No Logo ouvre ce mercredi à minuit

Le No Logo festival revient les 8, 9 et 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une nouvelle édition haute en couleur, en basses et en liberté. Que ce soit pour découvrir l’ambiance unique du festival le temps d’un jour ou pour choisir son concert coup de cœur, les festivaliers pourront se procurer leur "pass journée" à partir de ce mercredi 30 avril minuit.

À partir du 1er mai, les billets journée seront disponibles à 43€ : une formule "idéale" selon l’organisation du festival pour "rejoindre l’aventure, même sur un seul jour".

Le No Logo festival défend un modèle "sans subventions ni sponsors, porté par une équipe indépendante et engagée depuis plus de 10 ans pour un festival accessible, festif et conscient" précise le festival dans son communiqué. Le billet journée permet ainsi à chacun de découvrir "un bel aperçu de l’expérience No Logo".

Et pour celles et ceux qui souhaitent plonger au cœur de l’ambiance, partager la vie du camping et savourer chaque moment du lever au coucher du son, "le pass 3 jours reste l'invitation idéale" rappellent les organisateurs.

Rappel de la programmation

Vendredi 8 août

Grande scène : Burning Spear, Clinton Fearon, Fonky Family, David Rodigan, Taïro (carteblanche), JahLil, IWoks

Burning Spear, Clinton Fearon, Fonky Family, David Rodigan, Taïro (carteblanche), JahLil, IWoks Dub Factory : Mad Professor, Kanka, Twinkle, Dawa Hifi meets Roots Raid, M.O.K.O, MexicanStepper

Samedi 9 août

Grande scène : Biga*Ranx, Third World, Yaniss Odua, Mellow Mood,BCUC, Meta and the Cornerstones, Puman

: Biga*Ranx, Third World, Yaniss Odua, Mellow Mood,BCUC, Meta and the Cornerstones, Puman Dub Factory : Rakoon, Ondubground, Youthie, Dubanko & Woody Vibes, Docta G, OmegaNebula, Miniman & Ksanti

Dimanche 10 août