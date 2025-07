La Citadelle en été, c’est aussi de nuit !

Pendant l’été 2025, la Citadelle de Besançon ouvre ses portes de nuit... Cinq soirées sont organisées les 23 et 30 juillet ainsi que les 6, 9 et 13 août . Les participants pourront profiter de visites nocturnes du site et d’une soirée photo.

Deux types de soirées sont organisées pendant les mois de juillet et août 2025 :

Visite : "La citadelle au coucher du soleil"

Sous les derniers rayons de soleil, les visiteurs pourront découvrir l’architecture et l’histoire de la forteresse depuis les hauteurs de la Citadelle. Cette visite est proposée les mercredis 23 et 30 juillet à 20h30 ainsi que les mercredis 6 et 13 août à 20h. La balade nocturne dure une heure, les prix sont fixés à huit euros pour les adultes et six euros pour les enfants de huit à 17 ans.

Remarque : la visite est déconseillée aux personnes souffrant de vertiges et ayant des difficultés à monter les escaliers.

Soirée photo

Qu'ils soient débutants ou expérimentés, les participants auront l’occasion d’immortaliser la Citadelle au coucher du soleil. Du parc des Glacis jusqu’en haut des remparts, en passant par la cour principale et la tour de la reine, les photographes profiteront d’un des meilleurs points de vue sur la Citadelle ou encore la ville.

Cette soirée est prévue le samedi 9 août à 20h00 (durée : trois heures). Le tarif est à dix euros par personne. Les mineurs doivent être accompagnés (à partir de 16 ans).

Infos +

Citadelle de Besançon



03 81 87 83 33

99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon

Horaires d’ouverture : De 9h à 19h tous les jours jusqu’au 31 août

Pour toutes les soirées, les réservations en ligne sont fortement conseillées car la jauge de participation est limitée.