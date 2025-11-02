Dimanche 2 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture Livres

La critique littéraire de Thierry : Beyrouth forever : humour, meurtre et chaos

Publié le 02/11/2025 - 09:54
Mis à jour le 30/10/2025 - 17:43

Critique littéraire • Sur les pas d’un flic en quête de vérité, David Hury nous plonge dans un pays où drames collectifs et tragédies individuelles s’entrelacent, le tout avec ce rire grinçant propre aux bons polars, qui fait passer la pilule… même quand elle explose sans prévenir.

© Liana Levi / ThBrenet
Beyrouth Forever © Liana Levi ThBrenet
Beyrouth Forever © Liana Levi
1/3 - © Liana Levi / ThBrenet
2/3 - Beyrouth Forever © Liana Levi ThBrenet
3/3 - Beyrouth Forever © Liana Levi

Marwan Khalil, flic désabusé à la veille de la retraite, traîne son spleen dans un Beyrouth étouffant, rongé par la chaleur, la poussière et les drames oubliés. Sa dernière mission tombe comme un mauvais présage : une universitaire retrouvée morte, un manuscrit d’histoire envolé, une hiérarchie très pressée de voir l’affaire classée. Pourtant, le vieux policier sent l’embrouille à plein nez — et refuse cette fois de fermer les yeux, quitte à secouer la poussière accumulée sur les vérités officielles.

Au centre de l’intrigue, un manuel scolaire d’histoire moderne récemment rédigé par la victime, censé enseigner à toute une génération ce que le Liban n’ose toujours pas se raconter. Ce document sensible, disparu avec la morte et cherché à tâtons par Marwan, fait surgir les non-dits et les lignes de fracture du pays. Sa quête, en apparence policière, révèle la débrouille désabusée d’un peuple, l’humour cinglant comme seule arme contre la fatalité, et surtout un État qui ne semble plus d’aucune aide pour ceux qu’il devrait protéger.

Il hérite d’une coéquipière inattendue, Ibtissam, jeune enquêtrice chiite à la motivation intacte, quand lui n’attend plus rien ni de ses chefs ni de la vie. Entre eux, la défiance vire peu à peu à l’ironie complice : dans une ville rongée par la corruption et les compromis confessionnels, l’humour grinçant est le meilleur gilet pare-balles. David Hury joue habilement des différences ; il campe un duo improbable, miroir d’un Beyrouth fissuré, où chaque enquête plonge dans les non-dits d’une société sous tension.

La force du roman : ne jamais céder au pathos, ni transformer le chaos en simple décor. Chaque scène charrie autant l’angoisse de l’attentat que la tendresse d’un quotidien qui subsiste, coûte que coûte. Le rire, toujours, pour désamorcer la peur — ce même rire noir et obstiné, signature des bons polars, permet de regarder ses propres malheurs bien en face, sans les fuir, ni les sanctuariser.

Hury dépeint une tragédie urbaine où l’espoir passe par un humour tenace. Polar, chronique, satire sociale : Beyrouth forever ouvre des pistes, laisse des questions, et suggère que le chaos n’est jamais qu’une page à réécrire, encore et toujours.

Beyrouth forever David Hury livre polar thtiller

Publié le 2 novembre à 09h54 par Thierry Brenet
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Livres

La critique littéraire de Thierry : Beyrouth forever : humour, meurtre et chaos

Critique littéraire • Sur les pas d’un flic en quête de vérité, David Hury nous plonge dans un pays où drames collectifs et tragédies individuelles s’entrelacent, le tout avec ce rire grinçant propre aux bons polars, qui fait passer la pilule… même quand elle explose sans prévenir.

Beyrouth forever David Hury livre polar thtiller
Publié le 2 novembre à 09h54 par Thierry Brenet
Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane
Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

artistes concert festival le moloco musique printemps de bourges
Publié le 28 octobre à 16h27 par Alexane
Ronchamp
Culture

Notre-Dame du Haut poursuit sa remise en beauté 

Après avoir célébré en 2025 le 70e anniversaire de son inauguration, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp connaît une nouvelle étape de rénovation depuis lundi 27 octobre 2025. Ces travaux, prévus pendant plusieurs semaines, concerneront principalement les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture.

chapelle de ronchamp notre-dame du haut travaux
Publié le 28 octobre à 10h30 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 10.99
légère pluie
le 02/11 à 12h00
Vent
5.1 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
94 %
 