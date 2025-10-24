Vendredi 24 Octobre 2025
Franche-Comté
Sport

La Franche-Comté gâtée par le tracé du Tour de France 2026

Publié le 23/10/2025 - 16:37
Mis à jour le 24/10/2025 - 08:22

Les détails du Tour de France 2026 ont été dévoilés ce 23 octobre 2025. La plus longue étape du tour se déroulera le vendredi 17 juillet 2026 entre Dole et Belfort. Les coureurs passeront donc par des points clés tels que Mélisey et à hauteur de Besançon…

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

"Il faudra attendre de passer Besançon, puis de saluer Thibaut Pinot dans son fief de Mélisey, avant d’entrevoir la grande difficulté du final. C’est en allant chercher le Ballon d’Alsace, 121 ans après la première étape de montagne du Tour, qu’il sera possible de faire la différence pour plonger en vainqueur sur Belfort", souligne le journaliste et directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

Les coureurs passeront en vitesse près de Besançon et par Mélisey, le fief de Thibaut Pinot.

Assez singulier pour le noter, ils franchiront deux fois le Ballon d’Alsace avec l’épreuve Dole-Belfort et la suivante au départ de Mulhouse…

Publié le 23 octobre à 16h37 par Hélène L.
Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
