Besançon
Culture Société

La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

Publié le 05/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 05/09/2025 - 17:54

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

Franck Defrasne (Archives) © Alexane Alfaro
Franck Defrasne (Archives) © Alexane Alfaro

Dans un communiqué, Franck Defrasne, président de la Licra Bourgogne Franche-Comté, précise : "La Licra n’entend pas porter de jugement sur le fond de cette prise de position qui ne reflète que l’opinion de son auteur sur la présence ou non d’une presse indépendante et de journalistes à Gaza. Il s’agit d’une opinion, qui n’a fait l’objet d’aucune remise en cause sur le plan pénal."

Une inquiétude face à ”l’instrumentalisation” locale

Le président souligne toutefois que ”néanmoins, la Licra section de Besançon Franche Comté fait part de ses interrogations et de son inquiétude quant à l’instrumentalisation qui est à nouveau faite sur le plan local des dramatiques évènements qui se déroulent actuellement au Proche Orient." Selon lui, cette instrumentalisation pourrait renforcer "des dérives communautaristes, voire antisémites déjà observées dans la société, à Besançon comme ailleurs."

Une condamnation ”unilatérale”

Le communiqué dénonce également ce qu’il estime être une attention unilatérale sur la condamnation des seuls agissements du gouvernement israélien, sans reconnaissance explicite de "le caractère terroriste du Hamas et de ses soutiens, voire en légitimement implicitement et parfois explicitement des personnes, des artistes ou des structures connues et reconnues pour des prises de position allant de l’antisémitisme au soutien au terrorisme."

Un précédent controversé avec le rappeur Médine

Franck Defrasne cite en exemple un précédent récent?: ”Ainsi, il y a quelques mois, la municipalité n’a pas trouvé à redire à la venue dans une structure municipale (Le Théâtre Ledoux) du rappeur islamiste Médine, auteur notamment du titre «?Don’t Laïk?», qui comporte notamment la phrase «?crucifions les laïcards comme à Golgotha?» et qui a longtemps affiché un soutien sans équivoque à Dieudonné, joignant à plusieurs reprises, au début des années 2010, le geste à la parole en effectuant une quenelle, ce salut nazi inversé inventé par le polémiste antisémite."

Le président rappelle que la mairie de Besançon, dirigée par Anne Vignot, n’avait pas réagi à cet événement?: "La Licra Besançon Franche Comté s’en était ouvert auprès de la Maire, Anne Vignot qui n’avait pas estimé possible ni nécessaire de réagir, à l’inverse d’autres élus de sa famille politique, les Maires EELV de Strasbourg et de Bordeaux qui avaient annulé en 2023 leur venue à un évènement auquel participait Médine."

Liberté intellectuelle et pluralisme menacés??

Le communiqué insiste sur la nécessité de préserver la liberté de création intellectuelle dans les événements culturels?: "Un évènement comme celui qui vient de fermer ses portes à une figure reconnue du débat intellectuel doit demeurer un espace qui garantit la liberté de création intellectuelle dans un esprit pluraliste.”

La Licra conclut en alertant sur les conséquences de ce type de décision?: "Outre le mauvais signal qu’elle porte en matière de danger communautariste et antisémite, la décision d’évincer une figure comme Raphaël Enthoven peut passer pour un outil de contrôle idéologique à des fins électoralistes, qui finit par produire de la discrimination et de l’exclusion à l’égard de nombreuses personnes."

gaza guerre licra livres dans la boucle 2025 raphael enthoven

Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
