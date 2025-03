La Ligue de l’enseignement du Doubs se mobilise contre le racisme et l’antisémitisme à Besançon

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, la Ligue de l’enseignement du Doubs organise une série d’événements visant à sensibiliser le public aux mécanismes de la discrimination. Parmi eux, l’exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l’Homme, sera présentée à Besançon et dans plusieurs autres communes du département jusqu’en 2027.

L’exposition sera d’abord installée à l’hôtel de ville de Besançon du 20 au 22 mars, puis à la maison de quartier de la Grette-Butte du 24 mars au 3 avril. Elle propose une approche scientifique, historique et sociologique des processus menant aux préjugés et à la discrimination. Accessible aux classes dès le CM2 sur inscription, elle sera également ouverte au grand public. L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 20 mars à 16h à l’hôtel de ville, en présence de la maire de Besançon et de Carole Reynaud-Paligot, commissaire de l’exposition.

Après son passage à Besançon, l’exposition circulera dans plusieurs communes du Doubs afin de toucher un large public jusqu’en mars 2027.

Une conférence-spectacle pour décrypter les discours de haine

En complément de l’exposition, une conférence gesticulée et théâtralisée de Gérard Noiriel et Martine Derrier sera proposée le mercredi 19 mars à 20h30 au théâtre de l’Espace, place de l’Europe, à Besançon. Cette intervention vise à analyser la rhétorique des discours de haine et des théories complotistes en dévoilant les stratégies utilisées par les "entrepreneurs d’identité" pour manipuler l’opinion publique. L’objectif est de donner aux citoyens des outils pour exercer leur esprit critique et mieux résister à ces discours.