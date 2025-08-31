L’association Terrasses des Collines recherche des bénévoles

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

De nouveaux bénévoles sont recherchés pour prendre soin des espaces de nature qui s'épanouissent à flanc de collines de Bregille et du Rosemont à Besançon sur des terrasses soutenues par des murs en pierre sèche, nous apprend l'association ce 26 d'août 2025.

L’association contribue à restaurer, protéger et valoriser les paysages pour plusieurs raisons.

L’association entend :

Contrôler la pousse de certaines espèces de plantes au profit du développement de certaines autres (travaux de coupe et d’arrachage)

Protéger et mettre en valeur des plantes à conserver en faveur du milieu naturel ou semi-naturel

Apporter les soins nécessaires à la vigne (binage, gestion de l’enherbement, soins des pieds, ...)

Entretenir des chemins d'accès

Faucher de l'herbe par endroit réaliser quelques plantations

Qui peut participer ?

Chacun participe à ces activités selon ses goûts, ses motivations et ses disponibilités. Les séances sont menées collectivement en semaine et en week-end et aucune compétence particulière n'est demandée. Des personnes expérimentées de l’association sont là pour conseiller, accompagner et partager les connaissances.

Renseignements et inscriptions au : 06 82 96 02 29 ou terrasses.bisontines@gmail.com