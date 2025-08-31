Dimanche 31 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Nature Vie locale

L’association Terrasses des Collines recherche des bénévoles

Publié le 31/08/2025 - 18:01
Mis à jour le 28/08/2025 - 17:47

De nouveaux bénévoles sont recherchés pour prendre soin des espaces de nature qui s'épanouissent à flanc de collines de Bregille et du Rosemont à Besançon sur des terrasses soutenues par des murs en pierre sèche, nous apprend l'association ce 26 d'août 2025.

© Association Terrasses des Collines
L’association contribue à restaurer, protéger et valoriser les paysages pour plusieurs raisons.

L’association entend :

  • Contrôler la pousse de certaines espèces de plantes au profit du développement de certaines autres (travaux de coupe et d’arrachage)
  • Protéger et mettre en valeur des plantes à conserver en faveur du milieu naturel ou semi-naturel
  • Apporter les soins nécessaires à la vigne (binage, gestion de l’enherbement, soins des pieds, ...)
  • Entretenir des chemins d'accès
  • Faucher de l'herbe par endroit réaliser quelques plantations

Qui peut participer ?

Chacun participe à ces activités selon ses goûts, ses motivations et ses disponibilités. Les séances sont menées collectivement en semaine et en week-end et aucune compétence particulière n'est demandée. Des personnes expérimentées de l’association sont là pour conseiller, accompagner et partager les connaissances.

Renseignements et inscriptions au : 06 82 96 02 29 ou terrasses.bisontines@gmail.com

Terrasses des collines bisontines et d'ailleurs

Publié le 31 aout à 18h01 par Hélène L.
Nature

