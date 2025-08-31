L’association Terrasses des Collines recherche des bénévoles

L’association contribue à restaurer, protéger et valoriser les paysages pour plusieurs raisons.
L’association entend :
- Contrôler la pousse de certaines espèces de plantes au profit du développement de certaines autres (travaux de coupe et d’arrachage)
- Protéger et mettre en valeur des plantes à conserver en faveur du milieu naturel ou semi-naturel
- Apporter les soins nécessaires à la vigne (binage, gestion de l’enherbement, soins des pieds, ...)
- Entretenir des chemins d'accès
- Faucher de l'herbe par endroit réaliser quelques plantations
Qui peut participer ?
Chacun participe à ces activités selon ses goûts, ses motivations et ses disponibilités. Les séances sont menées collectivement en semaine et en week-end et aucune compétence particulière n'est demandée. Des personnes expérimentées de l’association sont là pour conseiller, accompagner et partager les connaissances.
Renseignements et inscriptions au : 06 82 96 02 29 ou terrasses.bisontines@gmail.com