Le bâtiment Rousseau rouvre ses portes sur le campus de la Bouloie à Besançon

Après une année de travaux intérieurs, le bâtiment Rousseau du campus de la Bouloie a rouvert ses portes aux étudiants. Le Crous Bourgogne–Franche-Comté, avec le soutien de la Région, signe ainsi une nouvelle étape dans sa politique d’amélioration de la qualité de vie étudiante.

Depuis la rentrée 2025, le bâtiment Rousseau propose 148 chambres ”confort” entièrement rénovées et 18 espaces partagés destinés à favoriser la convivialité et le travail collaboratif. Selon le Crous, ”une attention particulière a été portée à la luminosité avec des espaces de vie proposant de la lumière naturelle”. Les couloirs ont été élargis et repensés pour laisser entrer la lumière extérieure, offrant un cadre de vie plus clair et agréable.

Les étudiants bénéficient désormais de cuisines partagées, zones de coworking et de convivialité à chaque étage, ainsi que d’une laverie et de locaux vélos. L’objectif, souligne l’établissement, est de ”proposer des espaces d’échanges, de détente et de bien-vivre”.

Un projet au service de ”la réussite étudiante”

Cette opération s’inscrit dans les ambitions du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du Schéma Territorial de la Vie Étudiante Bourgogne–Franche-Comté (STVE BFC 2024–2029). Ces dispositifs visent à ”soutenir des conditions d’accueil et d’intégration propices à la réussite étudiante, et favoriser l’accès à un logement étudiant de qualité”.

Le chantier représente un investissement global de 5,1 millions d’euros, co-financé par la Région Bourgogne–Franche-Comté à hauteur de 750.000 € dans le cadre du dispositif PAIR (Plan d’accélération de l’investissement régional), ainsi que par le Cnous et la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Une conception pensée pour le confort visuel et émotionnel

Pour concevoir les nouveaux espaces, le Crous s’est appuyé sur les travaux de la Chaire Mutation des vies étudiantes, portée par l’École des arts décoratifs (Paris). L’approche a permis d’intégrer ”des codes couleurs, ambiances et agencements pensés pour le confort visuel et émotionnel des étudiants logés”.

La réhabilitation a également concerné le sous-sol du bâtiment, désormais modernisé avec des espaces techniques optimisés pour la gestion du site : lingerie, locaux de stockage et archivage.

Un parc de logements modernisé à la Bouloie

Les travaux du bâtiment Rousseau se sont déroulés en deux phases : la réhabilitation extérieure entre 2022 et 2023, puis les travaux intérieurs en 2024–2025. Ils traduisent ”la volonté du Crous BFC de moderniser durablement son parc de logements étudiants et d’offrir un nouveau cadre de vie”. Avec cette réouverture, la quasi-totalité du parc du Crous sur le campus de la Bouloie est désormais renouvelée.

Infos +

Depuis 2019, la Région Bourgogne–Franche-Comté a déjà consacré 14 millions d’euros aux opérations de réhabilitation portées par le Crous. Elle prévoit d’investir encore 8,8 millions d’euros dans de nouveaux chantiers sur les campus de Belfort, Besançon et Dijon.