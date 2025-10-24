Vendredi 24 Octobre 2025
Besançon
Sport

Le BesAC défiera Metz ce vendredi à domicile

Publié le 24/10/2025 - 11:00
Mis à jour le 24/10/2025 - 10:34

Les basketteurs bisontins sont très longtemps sous le coup d'assommoir qui les a vus perdre dans le buzzer de la prolongation mardi 21 octobre 2025 à Fos-sur-mer (94-92). Ils affronteront Metz ce vendredi soir au gymnase des Montboucons de Besançon à 20h00.

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
Nationale 1 - Phase 1 - Match 8

"Assurément le BesAC qui a livré un match de grande qualité face à l'une des plus grosses cylindrées du championnat, ne méritait pas cette cruelle sentence teintée d'une forte déception et d'une si amère frustration", souligne le Club.

Le BesAC n'a gagné aucun de ses sept premiers matches et même s'ils ont donné des répliques la plupart du temps proches de basculer du bon côté, les issues ont jusque-là toujours mal tourné. Voilà pour le bilan qui a vu les Bisontins affronter jusque-là sept des huit premières équipes du classement avec un incroyable petit différentiel négatif de 5,7 pts : 6,3 à domicile et 5,2 chez l'adversaire.

Le BesAC n'est jamais passé loin, mais il a toujours manqué ce petit quelque chose qui fasse tourner la pièce du bon côté et lui évite cette place de lanterne rouge. Sans doute aussi parce que le BesAC, à cause de blessures, n'a jamais pu jouer au complet depuis le début de saison.

Le retour de Fred Thomas

Mais cette fois, c'est l'urgence totale, absolue. Et ce match contre Metz, il est impératif de le gagner et de débloquer enfin le compteur. Laurent Kleeftsra pour la première fois pourra compter sur l'ensemble de ses joueurs avec notamment le retour de l'ailier américain Fred Thomas, ce qui devrait peser même si l'ancien joueur de Botafogo n'a repris l'entrainement que mercredi après-midi et ne sera pas encore à son top. Comme ne le sont pas encore non plus Quentin Hanck et Auguste Cagnet qui, au sortir de l'infirmerie, sont en manque eux aussi de compétition.

Toutefois Laurent Kleefstra compte bien voir ses joueurs afficher aux Montboucons le même état d'esprit exemplaire manifesté mardi à Fos avec ce rythme, cette intensité, ce culot qui ont failli déjouer tous les pronostics.

"Il faut qu'on se récompense de tout le bon travail sérieux qu'on a fait jusqu'alors"  souligne le technicien bisontin plein d'espoir. Mais il le sait, Metz, aussi en recherche de victoires, ne sera pas une proie facile. C'est une équipe qui défend très bien et en attaque est bâtie autour de son arrière-meneur scoreur, l'Américain Collin Turner, tout simplement le meilleur marqueur de N1 avec 19,6 de moyenne à son actif.

Autant d'éléments qu'il va falloir prendre en compte et maitriser. Toutefois pour le BesAC, c'est d'abord en évacuant la pression et en s'attachant à donner le meilleur individuellement et collectivement que viendra la lumière au bout de ce trop long tunnel. En jouant libéré comme à Fos qui malgré la défaite constitue le match référence duquel, on le souhaite, naitra le déclic tant attendu pour enfin s'offrir une première victoire. Celle de la délivrance.

(Communiqué)

basket-ball besAC

Publié le 24 octobre à 11h00 par Macommune.info
