Le CHU de Besançon rend hommage à Pierre Dornier

"Disparu brutalement ce mardi 14 juin 2022, Pierre Dornier nous a brutalement quittés.

Pierre Dornier et son épouse, Charline Dornier, auront trouvé la force après les drames qui ont marqué leur vie, le décès de leurs deux filles, de créer l’association Semons l'espoir, pour récolter des fonds et améliorer les conditions de vie des enfants malades et de créer la Maison des familles, ce projet utile à de si nombreuses familles.

L’engagement de Pierre et Charline Dornier est indissociable du CHU de Besançon pour lequel ils ont tant fait.

La maison des familles située sur le site de l’hôpital Jean-Minjoz, ouverte à celles et ceux qui accompagnent les malades dans leur parcours de soins, est une réalisation inestimable pour les familles bisontines et franc-comtoises.

Le CHU de Besançon salue l’incroyable engagement de Pierre Dornier et adresse à son épouse et à ses proches, ses pensées émues"

Les obsèques de Pierre Dornier se dérouleront le samedi 18 juin à 14h30 à l’église de Bians-les-Usiers.

(Communiqué)