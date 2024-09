Le comité Horizons de Besançon se réjouit de la candidature d’Édouard Philippe à la présidentielle

"Dans des temps troublés, le diagnostic et la vision d'Édouard Philippe semble épouser au mieux les attentes des Français dans une volonté de sérieux et d’apaisement", tient à indiquer le comité Horizons de Besançon.

Et d’ajouter : "Cet engagement d'Édouard Philippe confirme la dynamique engagée depuis octobre 2021 au national comme au local en proposant des lignes claires d'action pour changer la vie des Français".

Pour le comité, une nouvelle "manière de faire de la politique est née" depuis maintenant trois ans. Et cela, "en réintégrant dans la sphère politique du débat et des échanges avec et au service des citoyens".