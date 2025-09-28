Le festival D’autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

Ces participant(e)s seront accompagné(e)s par l’artiste suisse Wuthrer au cours de cinq sessions de travail autour de la création d’un jeu de plateau. Les organisateurs précisent que "même si elles n’ont jamais fait quoi que ce soit de cet ordre, elles arriveront à créer un jeu chouette au bout de ces 5 séances".

Le festival met cette année l’accent sur la dimension intergénérationnelle. Le jeu conçu par les seniors sera joué par des personnes de tous les âges et présenté au sein du Musée du Futur, installé au Tiers Lieu Jeunesse, aux côtés d’autres œuvres interactives.

Le pitch de l'installation :

"Si le jeu vide?o contemporain est parvenu a? se de?couvrir de nouvelles esthe?tiques en lorgnant du co?te? des jeux d’enfants, il y a fort a? parier qu’il existe tout un autre pan a? explorer, en laissant nos ai?ne?s s’exprimer. Qu’il s’agisse de de?tourner des jeux de socie?te? classiques ou d’en inventer un de toutes pie?ces, un groupe de se?niors a e?te? initie? de manie?re concre?te et cre?ative a? l’art du game design, et ont pour cela puise? dans leurs expe?riences et leurs imaginaires. La conception et la production de planches de jeu, de cartes, de pions, etc. ne sont pas en reste et font e?galement partie de l’aventure . A? de?couvrir sur place !"

Les conditions de participation

Les personnes intéressées doivent remplir les conditions suivantes :

être âgées de plus de 60 ans ;

être disponibles de 14 h à 17 h aux dates suivantes : mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, jeudi 16 et vendredi 17 octobre.

Les ateliers auront lieu dans les locaux des Bains Douches, dans le quartier Battant. Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : reservation.nouvelles.formes@gmail.com.

Un festival entre art et technologie

D'Autres Formes, organisé dans une dizaine de lieux bisontins, se définit comme un moment d’évasion technologique et poétique. Il promet "de découvrir, créer, se laisser emporter, se marrer, être surpris, tout en gardant les yeux grands ouverts sur le monde qui nous entoure".