Dimanche 28 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Vie locale

Le festival D'autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Publié le 28/09/2025 - 10:15
Mis à jour le 27/09/2025 - 18:20

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

©
©
1/2 - ©
2/2 - ©

Ces participant(e)s seront accompagné(e)s par l’artiste suisse Wuthrer au cours de cinq sessions de travail autour de la création d’un jeu de plateau. Les organisateurs précisent que "même si elles n’ont jamais fait quoi que ce soit de cet ordre, elles arriveront à créer un jeu chouette au bout de ces 5 séances".

Le festival met cette année l’accent sur la dimension intergénérationnelle. Le jeu conçu par les seniors sera joué par des personnes de tous les âges et présenté au sein du Musée du Futur, installé au Tiers Lieu Jeunesse, aux côtés d’autres œuvres interactives.

Le pitch de l'installation :

"Si le jeu vide?o contemporain est parvenu a? se de?couvrir de nouvelles esthe?tiques en lorgnant du co?te? des jeux d’enfants, il y a fort a? parier qu’il existe tout un autre pan a? explorer, en laissant nos ai?ne?s s’exprimer. Qu’il s’agisse de de?tourner des jeux de socie?te? classiques ou d’en inventer un de toutes pie?ces, un groupe de se?niors a e?te? initie? de manie?re concre?te et cre?ative a? l’art du game design, et ont pour cela puise? dans leurs expe?riences et leurs imaginaires. La conception et la production de planches de jeu, de cartes, de pions, etc. ne sont pas en reste et font e?galement partie de l’aventure . A? de?couvrir sur place !"

Les conditions de participation

Les personnes intéressées doivent remplir les conditions suivantes :

  • être âgées de plus de 60 ans ;
  • être disponibles de 14 h à 17 h aux dates suivantes : mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, jeudi 16 et vendredi 17 octobre.

Les ateliers auront lieu dans les locaux des Bains Douches, dans le quartier Battant. Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : reservation.nouvelles.formes@gmail.com.

Un festival entre art et technologie

D'Autres Formes, organisé dans une dizaine de lieux bisontins, se définit comme un moment d’évasion technologique et poétique. Il promet "de découvrir, créer, se laisser emporter, se marrer, être surpris, tout en gardant les yeux grands ouverts sur le monde qui nous entoure".

art nouvelles formes seniors technologie

Publié le 28 septembre à 10h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Vie locale

Le festival D’autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

art nouvelles formes seniors technologie
Publié le 28 septembre à 10h15 par Alexane
Besançon
Culture

59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : Satoshi Yoneda remporte le Grand prix de direction

Après une semaine de marathon musical, le Concours de Besançon s’est achevé samedi 27 septembre 2025 sur une ultime épreuve de direction, la seule jouée en conditions de concert. Les trois finalistes ont eu 40 minutes pour convaincre, dirigeant le Deutsche Radio Philharmonie dans un programme incluant la création mondiale et commande du Festival : Delirium Scherzo, du compositeur en résidence Régis Campo.

chef d'orchestre concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique japon musique
Publié le 28 septembre à 08h26 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Détonation : La Rodia prête à vibrer pour sa 12e édition !

VIDÉO • La 12e édition du festival Détonation s’apprête à enflammer le site de La Rodia à Besançon. Ce vendredi matin, alors que les équipes s’activaient pour les derniers préparatifs, nous avons rencontré David Demange, directeur de la smac, afin de découvrir ses coups de cœur de la programmation et de revenir sur la thématique de cette année : l’Irlande.

david demange festival detonation irlande La Rodia musique
Publié le 26 septembre à 16h30 par Alexane
Besançon
Culture

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon

Du 3 au 5 octobre 2025, le festival Du Bitume et des Plumes revient à Besançon pour une édition anniversaire placée sous le signe des ”Amours”. Créé par l’Association du Goudron et des Plumes, l’événement, reconnu d’intérêt général, rassemble chaque année plus de 18 000 spectateurs et mobilise près de 145 bénévoles.

amour anniversaire festival du bitume et des plumes le bastion musique spectacle
Publié le 28 septembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Culture

Deux journées pour découvrir le CLA à Besançon

Dans le cadre de la journée européenne des langues qui se déroulera ce vendredi 26 septembre 2025, le CLA propose cette fin de semaine de participer à une soirée tandem linguistique le jeudi 25 septembre et ouvre ses portes le samedi 27 septembre pour une après-midi ludique autour des langues et des cultures du monde.

cla
Publié le 24 septembre à 14h32 par Hélène L.
Besançon
Culture

Qui sont les 8 demi-finalistes du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre ?

Après deux jours d’épreuves réunissant vingt candidats, le jury international a désigné ce mardi 23 septembre les huit demi-finalistes qui poursuivront le 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. À noter que l’Asie renforce sa présence et qu’aucune femme n’accède au tour suivant. 

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique
Publié le 24 septembre à 11h39 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : deux changements de dernière minute…

Deux désistements pour raisons familiales impérieuses – l’un d’un candidat, l’autre d’un membre du jury – sont intervenus deux jours du lancement du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon qui se déroule du 22 au 27 septembre 2025.

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique
Publié le 22 septembre à 15h32 par Hélène L.

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Week-end gourmand du Chat Perché : zoom sur les temps forts de ce week-end
Jeu-concours

Jouez et gagnez le livre "Paysages de marche" du Musée Courbet

Sneakers Corner débarque à la Galerie Chateaufarine : c’est quoi ?

Sondage

 11.31
peu nuageux
le 28/09 à 09h00
Vent
1.06 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
97 %
 