Le festival Drôlement Bien lève le voile sur la programmation de sa 4e édition

Le premier festival d’humour de France revient pour sa 4e édition du 22 au 25 janvier 2026 à Besançon. Ce mardi 13 mai, au cinéma Pathé Beaux-Arts, le producteur et fondateur du festival, Hamid Asseila, et son équipe de NG Production ont levé le voile sur la programmation et les nouveautés attendues pour Drôlement Bien 2026.

Avec 45 artistes programmés, cette année encore Besançon vibrera au rythme des éclats de rire du 22 au 25 janvier 2026. Plus de 30 spectacles seront au programme de cette 4e édition de Drôlement Bien qui mettra en avant aussi bien des talents confirmés que de nouvelles pépites de la scène humoristique française.

Le producteur de NG Production a d’ailleurs rappelé la "grosse difficulté qu’il y a de faire venir des têtes d’affiches à Besançon" dont les 20 dates de tournée sont d’ordinaire plutôt réservées aux grosses villes telles que Paris, Lyon, Lille etc. Mais cette année encore, plusieurs "grand noms" seront au rendez-vous de Drôlement bien : Paul Mirabel, Booder, Waly Dia, Olivier De Benoist, Djamil le Shlag, La Bajon etc.

La programmation

Jeudi 22 janvier 2026

Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux

Tom Baldetti - Kursaal

Élodie Arnould - Petit Kursaal

Samuel Bambi - Conservatoire

Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon

Umut Köker - Scènacle

Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon

Vendredi 23 janvier 2026

Waly Dia - Théâtre Ledoux

Olivier De Benoist - Kursaal

Jason Booker’s - Petit Kursaal

Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire

Paul Taylor (en anglais) - Nouveau théâtre de Besançon

Marc Rougé - Scénacle

Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi

Samedi 24 janvier 2026

Paul Mirabel - Micropolis

Moguiz - Théâtre Ledoux

Bérengère Krief - Kursaal

Merwane Benlazar - Petit Kursaal

Fills Monkey (concert) - Conservatoire

David Jarre - Nouveau théâtre de Besançon

Kosh - Scénacle (15h)

Adel Fugazi - Scénacle (20h)

Tremplins Drôlement Bien - Salle Proudhon

Brunch Comedy : Nina Azoulai / Jules Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général

Dimanche 25 janvier 2026

Booder - Kursaal

La Bajon - Petit Kursaal

Giedré - Conservatoire

Akim Omiri - Nouveau théâtre de Besançon

Morgane Cadignan - Scénacle

Sofia Belabbes - Salle Proudhon

The Wackids (concerts) - La Rodia

Brunch Comdedy : Nina Azoulai / Julie Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général

Les films au Mégarama Beaux-Arts :

Jeudi 22 janvier 2026

Didier - 20h

Vendredi 23 janvier 2026

La vie est un long fleuve tranquille - 20h

Samedi 24 janvier 2026

Charlie et la Chocolaterie - 16h

Mamma mia ! - 20h

Dimanche 25 janvier 2026

La soupe aux choux - 11h

Coco - 14h

20.000 spectateurs dans le viseur

Le festival qui progresse d’année en année en terme de spectateurs avait accueilli 18.000 visiteurs en 2025. Pour l’édition 2026, l’équipe s’est donnée pour mission "d’aller plus loin" et d’atteindre cette fois la barre des 20.000 spectateurs pour la 4e édition. "On croise les doigts, je pense qu’on y arrivera, si le public est mobilisé, on devrait y arriver… juste… mais je pense qu’on devrait y arriver oui", a commenté Hamid Asseila.

Si l’équipe d’organisation s’est dite "fière de la programmation", le succès du festival ne dépend pas uniquement de ses têtes d’affiche comme nous l’explique Hamid Asseila dans notre vidéo. Pour 2026, l’organisation a souhaité apporter "plus de spectacles, plus d’activités bonus et des projets originaux".

Les nouveautés 2026

Parmi les nouveautés présentées par les organisateurs du festival, on retient que la place Granvelle sera le QG de l’avant et après festival en proposant de quoi se restaurer et boire avant ou après les spectacles. Un chapiteau "Magic Mirror" sera également installé pour l’occasion. Des parties de Loup-Garou géantes seront proposées par la société d’animation "Pro Meeples", mais aussi des jeux de société "partout et pour tous" qui auront pour objectif de "montrer que l’on peut rire à travers le jeu de société notamment en cassant les codes", a expliqué Blandine de Pro Meeples .

Le "comedy brunch" proposera de rire la bouche pleine lors d’un brunch accompagné d’humoristes de talent au Comptoir Général. Après un dîner dans le noir lors de la précédente édition, le festival proposera cette fois un spectacle dans le noir intitulé "Into the dark". Une soirée 100% humour belge sera également au programme de cette 4e édition avec trois artistes made in Belgique et enfin Paul Taylor livrera un spectacle entièrement en anglais.

Des nouveaux lieux : le Nouveau théâtre de Besançon et la médiathèque Pierre Bayle accueilleront à leur tour l’événement en plus du Comptoir Général pour le "brunch comedy" du samedi et dimanche.

Les activités Drôlement Bien

Parce que Drôlement Bien ce n’est pas que des spectacles mais plutôt "une véritable célébration de l’humour sous toutes ses formes", des activités diverses et variées sont également au programme comme nous l’explique Hamid Asseila dans notre vidéo.

Et bien d'autres :

Improvisation : avec Improvisation’ailes au Centre Diocésain

Visites décalées au musée du Temps

Escape Game par le pacte des Geôliers au Musée du Temps

La Grande Enquête par le Pacte des Geôliers

Dessins humoristiques pour enfants par Rodéo à la médiathèque Pierre Bayle

Soirée blind test et DJ Set au Bar de l’U

Yoga du rire, yoga pour enfants et danse sur les émotions au Studio Goyam

Visites guidées de la Ville par Alexandre Cailler, guide conférencier à Besançon

La pizza du festival : au restaurant Piano pizza

Et bien d’autres surprises à venir

Un programme d’activités gratuites sera également dévoilé à la rentrée.

Le volet social, l’ADN du festival

Désireux de "faire rayonner la ville", Hamid Asseila a rappelé que le festival "contribue au dynamisme et à l’attractivité de Besançon". Il représente également un intérêt économique, puisque le producteur a mis en avant "plus de 800.000€ de retombées économiques pour la Ville" en 2025.

Quant au volet social qui représente "l’ADN du festival", Hamid Asseila a insisté sur le fait qu’il puisse permettre à toutes et à tous de participer. Pour cela, il assure que "le prix des places reste le même".

Des interventions d’artistes en milieu hospitalier, scolaire et pénitentiaire sont également au programme. "Il y a un public qui a les moyens de sortir et un public qui n’a pas les moyens de sortir", a expliqué l’organisateur qui insiste sur la volonté de vouloir aller "chercher ce public" afin de "l’amener à nos spectacles et faire en sorte qu’il vive l’événement comme tout le monde".

La billetterie de la 4e édition du festival Drôlement Bien ouvrira dès le mercredi 14 mai 2025 à 10h sur le site internet du festival.