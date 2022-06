Le festival Grandes Heures Nature à Besançon, du 24 au 26 juin !

PUBLI-INFO • Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, le festival outdoor Grandes Heures Nature propose trois jours dédiés aux sports en extérieur et aux activités de pleine nature à Besançon. Objectifs : se détendre, s’initier, encourager, s’informer et s’émerveiller ! Les inscriptions aux grandes épreuves sont ouvertes jusqu'au 23 juin. On vous dit tout…

Dans le village d’animations en accès gratuit sur le parking Chamars les visiteurs pourront notamment découvrir de multiples espaces d’initiations sportives, d’écotourisme ainsi qu’un espace dédié au sport-santé.

Un espace initiations sportives

En plein cœur du festival, les associations et partenaires sportifs vous proposent des initiations à une multitude de pratiques sportives et des tests de matériel spécifique. Idéal pour se rafraîchir, essayer un nouveau vélo, tester sa peur du vide !

Un espace écotourisme, itinérance et biodiversité

Vous souhaitez programmer vos week-ends ou vos vacances ? Le village écotourisme, thématique itinérance et biodiversité vous propose des idées, des contacts, des outils pour vous échapper et vivre pleinement des aventures au contact de la nature, sans avoir besoin de partir à l’autre bout du monde !

Un espace sport-santé, prévention et bien-être

Des acteurs du domaine de la santé vous accueillent pour un parcours Sport-Santé complet : tests physiques et physiologiques, ateliers activités physiques et sportives pour tous, nutrition, conseils et informations sur la prévention des cancers, le « sport sur ordonnance », «Ma santé, mon budget», la prévention solaire…

Des shows à couper le souffle !

Et pour en prendre plein les sens, Grandes Heure Nature organise des shows et spectacles ouverts à tous :

Danse escalade sur les piles du pont Canot

Mise en lumière du parc Chamars

Démonstrations de highlines enjambant le Doubs

Shows sportifs de VTT Trial

Spectacle pyrotechnique le samedi soir

L’Ekiden le vendredi !

L'Ekiden fait son grand retour en 2022 ! Formez votre équipe de 2 à 6 personnes et venez courir en relais ce marathon collectif. Venez partager un moment intense et inoubliable en famille, entre amis ou entre collègues.

Avec le soutien de Doubs Sud Athlétisme

Les inscriptions sur www.grandes-heures-nature.fr/ekiden

Le défi du grand tour VTT !

Le Festival Outdoor Grandes Heures Nature propose une nouvelle rando VTT de 2 jours, non chronométrée pour les adeptes du vélo ! A faire en solo ou en groupe pour relever un défi.

Entre 75 et 100km par jour (possibilité de shunter des parties du parcours).

Recharges électriques pour les VAE tout au long du parcours, tous les services sont compris, on s’occupe de tout !

Transport du matériel, repas, ravitaillements, assistance, kiné, soirée bivouac.

Une épreuve parrainée par Lapierre Besançon.

Les inscriptions sur www.grandes-heures-nature.fr/le-grand-tour-vtt

Raids X'Périences le samedi !

Avec deux parcours au choix, 25 ou 50 km, les raids X'Périences offrent l'opportunité de découvrir et pratiquer plusieurs activités outdoor. Au programme : du VTT, de la course d'orientation, du trail et d'autres activités.

Parrainé par Smci avec le soutien du Besançon Triathlon, de Balise 25 et de la SNB

Inscriptions sur www.grandes-heures-nature.fr/raid-x-periences/

RandO’Kayak le dimanche !

Un parcours de 12 km au fil de l'eau, idéal pour profiter du patrimoine et de la verdure de notre territoire. Formez votre duo et embarquez sur le Doubs !