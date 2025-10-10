Vendredi 10 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Social

Le futur village d’enfants SOS de Besançon recrute ses équipes

Publié le 10/10/2025 - 10:47
Mis à jour le 10/10/2025 - 10:25

Le futur village d’enfants SOS de Besançon prépare son ouverture et organise, le 22 octobre prochain, une journée de recrutement à l’agence France Travail. Cette rencontre a pour objectif de constituer les futures équipes éducatives qui accompagneront les enfants confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Le futur village d'enfants SOS de Besançon © Titotes
Le futur village d'enfants SOS de Besançon © Titotes

Implanté rue Louis Pergaud, dans le quartier de la Butte à Besançon, le village d’enfants SOS vise à offrir un cadre de vie familial aux enfants. Les anciennes écuries du site seront transformées en maisons familiales, tandis que le bâtiment administratif deviendra la Maison commune. Le site comportera neuf maisons, chacune pouvant accueillir quatre à cinq enfants, ”soit une ou plusieurs fratries autour d’une mère ou d’un père SOS”. À terme, le village pourra héberger jusqu’à 50 enfants.

Des espaces dédiés à l’accueil et à l’accompagnement

Le futur village comprendra également :

  • une Maison des familles, destinée « aux rencontres entre les parents (ou autres membres de la famille) et les enfants » ;
  • un Service d’Accueil Familial Immédiat (SAFI), pour les fratries nécessitant un placement en urgence ;
  • un espace de transition pour les jeunes majeurs, afin de les aider à s’intégrer socialement (logement, emploi, démarches administratives).

L’association souligne que ”l’objectif premier des villages et des plus de 40 professionnels qui y travailleront est de répondre aux besoins des enfants, tout en leur assurant un accompagnement de qualité”.

Des postes en CDI d’aides familiales et d’éducateurs familiaux

En amont de l’accueil des enfants prévu d’ici mai 2026, SOS Villages d’Enfants lance une campagne de recrutement. Les postes proposés sont des CDI d’aides familiales et d’éducateurs familiaux.

Une réunion d’information collective se tiendra le 22 octobre à 9h à l’agence France Travail de Besançon, suivie d’entretiens individuels pour les candidats intéressés.

Une mission éducative en binôme

Dans les villages SOS, ”les éducateurs familiaux gèrent un budget de fonctionnement, ont la responsabilité du pavillon d’accueil et d’un véhicule”, précise l’association. La mission s’exerce par période de trois semaines environ, en continu, au sein de la maison familiale. Une aide familiale prend ensuite le relais durant 10 jours environ.

Ces deux professionnel(le)s forment un binôme de référence : ”La permanence de ce binôme contribue à apporter une stabilité aux enfants. Ils deviennent les adultes de référence.”

À propos de SOS Villages d’Enfants France

Reconnue d’utilité publique, SOS Villages d’Enfants France est une association apolitique et non confessionnelle. Depuis près de 70 ans, elle ”offre à des frères et sœurs sans protection parentale un cadre de vie familial et l’assurance de relations affectives et éducatives stables auprès d’une mère ou d’un père SOS et d’une équipe de professionnels”.

Aujourd’hui, l’association accueille plus de 1.600 enfants et jeunes adultes dans 23 villages d’enfants SOS et 2 établissements dédiés aux jeunes. Elle est membre de la fédération internationale SOS Children’s Villages International.

Infos pratiques

  • Journée de recrutement à l’agence France Travail
  • 8 rue Marc Bloch, 25000 Besançon
  • À 9h00 - une réunion sera suivie d'entretiens individuels pour les candidats qui le souhaitent
  • Les inscriptions se font par mail auprès de Anne-Sophie Gerin à l’adresse : asgerin@sosve.org  (CV souhaité).
  • Les candidats peuvent également consulter l’offre sur le site officiel : www.sosve.org/nous-rejoindre .

emploi recrutement sos villages d'enfants

Publié le 10 octobre à 10h47 par Alexane
Social

