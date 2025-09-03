Le GBDH subit la loi de Limoges en coupe de France

Dans l’enceinte du palais des sports de Besançon, le GBDH n’a pas été en mesure de rivaliser avec Limoges et a été sorti de la coupe de France par le pensionnaire de Starligue le 2 septembre 2025.

1/16e de coupe de France : GBDH - Limoges : 27-39

Le retour à la compétition a été dur pour le GBDH, brutal. Très vite dès le début de la rencontre, les Limougeauds ont donné le ton en s’appropriant la balle et en se montrant redoutables en attaque et décisifs en défense. Dès la première période, les Bisontins ne sont pas parvenus à stopper la machine adverse et accusaient déjà un retard de 9 buts à la mi-temps (13-22).

Malgré de meilleures intentions affichées en seconde période, le GBDH n’a pas été en mesure de réduire suffisamment l’écart de niveau. Face à la maîtrise collective de Limoges, les hommes de Christophe Viennet ont tout simplement subi la loi du plus fort.

Le GBDH va désormais pouvoir se concentrer sur l’essentiel, le championnat de proligue qui débute dès vendredi avec un déplacement à Cherbourg.