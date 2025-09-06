Le Jura fête ses vins et ses terroirs jusqu’en janvier 2026

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le vignoble jurassien met à l’honneur ses bulles et ses traditions à travers une série de rendez-vous festifs et culturels. Entre l’anniversaire de l’AOC Crémant du Jura, l’opération nationale Vignobles en Scène et le retour attendu de la Percée du Vin Jaune, l’automne-hiver 2025-2026 s’annonce animé.

Le 17 octobre, Salins-les-Bains accueillera la soirée des 30 ans de l’AOC Crémant du Jura. L’événement se déroulera dans deux lieux emblématiques : un apéritif effervescent dans la Grande Saline, classée au Patrimoine mondial par l’Unesco, suivi d’un banquet-cabaret inédit au Casino, 100 % Crémant du Jura.

Né en 1995, le Crémant du Jura s’est imposé comme ”l’un des piliers du vignoble jurassien”. Chaque année, près de 17.300 hectolitres sont produits, soit 16 % de la production d’AOC du département.

Vignobles en Scène : une première dans le Jura

Les 17 et 18 octobre, le département participera pour la première fois à l’opération nationale Vignobles en Scène, orchestrée par la fédération Vignobles & Découvertes. À cette occasion, de nombreux domaines, lieux et prestataires proposeront différentes “collections” d’animations, estampillées gustative, immersive ou créative.

Au programme : dégustations, balades vigneronnes, ateliers accords mets & vins et rencontres avec les producteurs. Parmi les participants figurent le Domaine Baud, le Domaine de la Pinte, le Domaine Perrin, le Musée des Beaux-Arts de Dole et Bulle à parfums.

Des rendez-vous traditionnels et populaires

L’automne jurassien sera également marqué par la fête du Biou, le 7 septembre à Arbois et le 21 septembre à Pupillin. Puis viendra le Week-end Gourmand du Chat Perché, du 26 au 28 septembre à Dole, transformée pour l’occasion en théâtre culinaire géant.

En janvier 2026, Arlay accueillera la Pressée du Vin de Paille, avant que Lons-le-Saunier ne célèbre, les 31 janvier et 1er février, la Percée du Vin Jaune. Cet événement emblématique signera son grand retour après une année de pause, un moment unique où “l’or du Jura” est mis en perce, au rythme des défilés et des dégustations.

Entre authenticité et découverte

Outre ces grands rendez-vous, Jura Tourisme propose des balades pédestres ”entre les vignes” sur des circuits de 3 à 6 km accessibles à tous. Ces itinéraires permettent de plonger au cœur des paysages viticoles et du patrimoine vigneron du Jura.

Avec ses 2.100 hectares de vignes et ses sept AOC, le Jura se distingue…

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.