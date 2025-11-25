Le loup, le renard et la belette… Tout le bestiaire de Marie-Jo Monnet à la galerie Médicis à Besançon

En retraite depuis quelques années, elle peut maintenant se consacrer entièrement à sa passion. Tous les animaux qu’elle découvre dans les haras, les comices, les champs, les fermes et dans la nature sont des sujets d’inspiration. Ses chevaux comtois en terre cuite créés à partir de trois couleurs de grès, orangé, noir et grège, que la magie du feu transformera en leur donnant une jolie robe fauve, blonde ou de jais.
Après avoir été modelés par les mains de l’artiste, ils deviennent presque vivants tellement ils sont expressifs, caracolant joyeusement, crinières au vent et croupes en l’air. On ressent la puissance de l’animal et ce sont eux qui ont fait la réputation de Marie-Jo.
Maintenant viennent s’ajouter des vaches montbéliardes, des ânes, des chouettes et des hiboux, des hérissons, des blaireaux, des renards et surtout le lynx si beau et si menacé. Bref, tous ces animaux que nous affectionnons naissent des mains expertes de Marie-Jo pour notre grand plaisir et peuvent se retrouver sous notre sapin en cadeau de Noël.
Infos pratiques
- Galerie Médicis
- 9 place Victor Hugo - Besançon
- Tél. : 03 81 82 85 85
- galerie.medicis@wanadoo.fr
- www.galeriemedicis.com
- Vernissage le 29 novembre à partir de 16 heures en présence de l’artiste
- Heures d’ouverture de la galerie en décembre : tous les dimanches et lundis de 15 h à 18 heures et du mardi au samedi de 10 h à 12 heures et de 15 h à 19 heures
Article écrit par Bernadette Cordier