Le loup, le renard et la belette… Tout le bestiaire de Marie-Jo Monnet à la galerie Médicis à Besançon

Depuis plus de 20 ans, Marie-Jo Monnet dessine et sculpte les différents animaux de la Franche-Comté, sauvages ou domestiques. Après avoir été formée dans l’atelier de Jean Cardot à l’école nationale des Beaux-Arts à Paris, elle revient dans sa région et enseigne son art dans l’Éducation nationale. Son bestiaire sera exposée à la Galerie Médicis à Besançon à partir du 29 novembre 2025.

En retraite depuis quelques années, elle peut maintenant se consacrer entièrement à sa passion. Tous les animaux qu’elle découvre dans les haras, les comices, les champs, les fermes et dans la nature sont des sujets d’inspiration. Ses chevaux comtois en terre cuite créés à partir de trois couleurs de grès, orangé, noir et grège, que la magie du feu transformera en leur donnant une jolie robe fauve, blonde ou de jais.

Après avoir été modelés par les mains de l’artiste, ils deviennent presque vivants tellement ils sont expressifs, caracolant joyeusement, crinières au vent et croupes en l’air. On ressent la puissance de l’animal et ce sont eux qui ont fait la réputation de Marie-Jo.

Maintenant viennent s’ajouter des vaches montbéliardes, des ânes, des chouettes et des hiboux, des hérissons, des blaireaux, des renards et surtout le lynx si beau et si menacé. Bref, tous ces animaux que nous affectionnons naissent des mains expertes de Marie-Jo pour notre grand plaisir et peuvent se retrouver sous notre sapin en cadeau de Noël.

Infos pratiques

Galerie Médicis

9 place Victor Hugo - Besançon

Tél. : 03 81 82 85 85

galerie.medicis@wanadoo.fr

www.galeriemedicis.com

Vernissage le 29 novembre à partir de 16 heures en présence de l’artiste

Heures d’ouverture de la galerie en décembre : t ous les dimanches et lundis de 15 h à 18 heures e t du mardi au samedi de 10 h à 12 heures et de 15 h à 19 heures

Article écrit par Bernadette Cordier