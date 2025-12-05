Le lycée Edgar Faure de Morteau évacué pour une odeur de gaz

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans l’après-midi du 4 décembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus au lycée Edgar Faure de Morteau pour une odeur de gaz suspecte.

À leur arrivée sur place aux alentours de 17h15, les secours n’ont détecté aucun gaz dans l’ensemble de l’établissement. Une légère odeur persistait toutefois selon eux dans une salle, sans être cependant identifiée.

Les relevés effectués par les pompiers se sont révélés nuls et les élèves évacués par précaution de l’établissement sont rentrés à leur domicile.

Les pompiers n’ont signalé aucun impact sur le fonctionnement de l’établissement et ont laissé des consignes au proviseur du lycée pour contrôler le système de VMC.