Vendredi 12 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Vie locale

”Le murmure des forces” : une nouvelle fresque pour raviver la mémoire ouvrière à Palente-Orchamps

Publié le 12/09/2025 - 17:15
Mis à jour le 12/09/2025 - 16:52

VIDÉO • Une nouvelle fresque murale est en train d’enrichir le paysage du quartier Palente-Orchamps à Besançon : Le murmure des forces. Dédiée à l’histoire des usines Timex-Kelton, elle s’inscrit dans une série initiée par la Ville, après une première fresque consacrée aux LIP en 2023 et une autre sur la Rhodiacéta en 2024, toutes deux situées rue Hector Berlioz. On a rencontré les artistes, l’une écossaise, l’autre bisontin…

Katie KMG et Vincent Small © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/4 - Katie KMG et Vincent Small © Alexane Alfaro
2/4 - © Alexane Alfaro
3/4 - © Alexane Alfaro
4/4 - © Alexane Alfaro

Porté par l’association Muralistes associés, ce projet s’inspire du mouvement social qui a marqué les usines Timex-Kelton dans les années 1970 et 1980. Implantée au 10 rue Maurice Ravel, sur la façade donnant sur la place Olof Palme, la fresque ancrera ce récit dans un territoire directement lié à l’histoire ouvrière bisontine.

Deux artistes, Besançon et Dundee

Intitulée Le murmure des forces, l’œuvre de 15 mètres de haute sur 10 mètres de large, est le fruit d’une collaboration entre l’artiste bisontin Vincent Small et l’artiste muraliste écossaise KMG, originaire de Dundee. Les deux villes furent autrefois reliées par l’activité industrielle de Timex-Kelton, et renouent aujourd’hui un dialogue artistique et symbolique. ”Même dans notre façon de réaliser, on doit s’entendre, qu’on travaille ensemble, qu’on se coordonne, comme on aurait pu le faire dans un travail à l’usine”, précise l’artiste bisontin.

Vincent Small propose une approche abstraite, travaillant sur les jeux de transparence, de superposition et de couleur pour créer une expérience immersive. ”J’ai cherché à représenter des nuées de personnes, d’ouvrières qui venaient dans l’usine et qui étaient séparer en fonction de leurs tâches, elles portaient des uniformes de couleurs différentes en fonction de leurs tâches à accomplir”, nous explique l’artiste, ”j’ai également voulu représenter la répétition du geste très mécanique, qui renvoie au travail à la chaîne”.

De son côté, KMG adopte un style figuratif et narratif, conçu en dialogue avec les habitants et ancré dans les histoires sociales et culturelles locales. Ensemble, ils signent une œuvre centrée sur les thèmes de la solidarité ouvrière, de l’unité et de la mémoire partagée.

Infos +

Le chantier a débuté lundi 8 septembre et s’achevera ce samedi 13 septembre.

aline chassagne art fresque horlogerie lutte ouvrière small studio timex-kelton

Publié le 12 septembre à 17h15 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Vie locale

”Le murmure des forces” : une nouvelle fresque pour raviver la mémoire ouvrière à Palente-Orchamps

VIDÉO • Une nouvelle fresque murale est en train d’enrichir le paysage du quartier Palente-Orchamps à Besançon : Le murmure des forces. Dédiée à l’histoire des usines Timex-Kelton, elle s’inscrit dans une série initiée par la Ville, après une première fresque consacrée aux LIP en 2023 et une autre sur la Rhodiacéta en 2024, toutes deux situées rue Hector Berlioz. On a rencontré les artistes, l’une écossaise, l’autre bisontin…

aline chassagne art fresque horlogerie lutte ouvrière small studio timex-kelton
Publié le 12 septembre à 17h15 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Entrée, visites et animations gratuites à la Citadelle pour les journées européennes du Patrimoine

Les 20 et 21 septembre prochains, la Citadelle de Besançon célébrera la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Sous le thème national "Le Patrimoine architectural", la Citadelle de Besançon, monument inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ouvrira ses portes gratuitement au public pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de l’émerveillement.

Citadelle de Besançon journées européennes du patrimoine
Publié le 11 septembre à 12h01 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Livres dans la boucle : Raphaël Enthoven confirme sa présence au festival

Dans une publication sur X, le philosophe Raphaël Enthoven confirme qu’il sera présent aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre 2025 après le rebondissement de la part de Grand Besançon Métropole ce lundi 8 septembre assurant le maintien de l’écrivain au festival littéraire.

anne vignot gaza liberté d'expression livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 17h56 par Alexane
Besançon
Culture

R. Enthoven maintenu aux Livres dans la boucle : ”un soulagement” pour les libraires

La présidente de Grand Besançon Métropole a annoncé ce lundi 8 septembre le maintien de la présence du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle (du 19 au 21 septembre 2025). Pour les libraires participants à l’événement, c’est un ”soulagement”.

anne vignot librairie livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 16h42 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Culture
Publi-Infos

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

PUBLI-INFO • Détonation repart pour une 12ème édition ! Le festival a connu de nombreuses mutations ces dernières années, il est désormais bien ancré sur ce nouveau site qui replace La Rodia au cœur de l’événement. La configuration reste donc la même que l’année dernière, quatre scènes, toutes abritées : la grande salle de la Rodia, les deux bals montés (Le Bal à Fond & l’Extra Bal) et le Bezac Soundsystem sous la terrasse. Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2025 !

danse festival detonation La Rodia musique
Publié le 8 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Société

Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

bibliothèque jean-paul renoud-grappin livre vente aux enchères
Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Société

La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

gaza guerre licra livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Les conseils d'automne d'Anne Sallé #1 : Bouger pour libérer : que veut votre corps ?

Sondage

 19.1
couvert
le 12/09 à 18h00
Vent
1.49 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
63 %
 