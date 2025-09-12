”Le murmure des forces” : une nouvelle fresque pour raviver la mémoire ouvrière à Palente-Orchamps

VIDÉO • Une nouvelle fresque murale est en train d’enrichir le paysage du quartier Palente-Orchamps à Besançon : Le murmure des forces. Dédiée à l’histoire des usines Timex-Kelton, elle s’inscrit dans une série initiée par la Ville, après une première fresque consacrée aux LIP en 2023 et une autre sur la Rhodiacéta en 2024, toutes deux situées rue Hector Berlioz. On a rencontré les artistes, l’une écossaise, l’autre bisontin…

Porté par l’association Muralistes associés, ce projet s’inspire du mouvement social qui a marqué les usines Timex-Kelton dans les années 1970 et 1980. Implantée au 10 rue Maurice Ravel, sur la façade donnant sur la place Olof Palme, la fresque ancrera ce récit dans un territoire directement lié à l’histoire ouvrière bisontine.

Deux artistes, Besançon et Dundee

Intitulée Le murmure des forces, l’œuvre de 15 mètres de haute sur 10 mètres de large, est le fruit d’une collaboration entre l’artiste bisontin Vincent Small et l’artiste muraliste écossaise KMG, originaire de Dundee. Les deux villes furent autrefois reliées par l’activité industrielle de Timex-Kelton, et renouent aujourd’hui un dialogue artistique et symbolique. ”Même dans notre façon de réaliser, on doit s’entendre, qu’on travaille ensemble, qu’on se coordonne, comme on aurait pu le faire dans un travail à l’usine”, précise l’artiste bisontin.

Vincent Small propose une approche abstraite, travaillant sur les jeux de transparence, de superposition et de couleur pour créer une expérience immersive. ”J’ai cherché à représenter des nuées de personnes, d’ouvrières qui venaient dans l’usine et qui étaient séparer en fonction de leurs tâches, elles portaient des uniformes de couleurs différentes en fonction de leurs tâches à accomplir”, nous explique l’artiste, ”j’ai également voulu représenter la répétition du geste très mécanique, qui renvoie au travail à la chaîne”.

De son côté, KMG adopte un style figuratif et narratif, conçu en dialogue avec les habitants et ancré dans les histoires sociales et culturelles locales. Ensemble, ils signent une œuvre centrée sur les thèmes de la solidarité ouvrière, de l’unité et de la mémoire partagée.

Infos +

Le chantier a débuté lundi 8 septembre et s’achevera ce samedi 13 septembre.