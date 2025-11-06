Le prix Sévigné décerné à "Correspondance avec Mathilde"

Après le prix Sade, le livre Correspondance avec Mathilde qui retrace le contenu sulfureux de la liaison épistolaire entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Svazzema a également été primé par le prix Sévigné le 21 octobre 2025.

Ce livre était en concurrence avec trois autres, André Breton, Julien Gracq. Correspondance 1936-1996 ; Marcel Proust, Bernard Grasset, correspondance et Gaston Gallimard, Marcel Proust, lettres retrouvées 1912-1922.

Le prix Sévigné est un prix littéraire créé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l’écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle (1888-1985), à l’occasion du tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné. Il est destiné à couronner la publication d’une correspondance inédite ou d’une réédition augmentée d’inédits apportant ainsi une connaissance nouvelle par ses annotations et ses commentaires, sans limitation d’époque, en langue française, ou traduite d’une langue étrangère. Le prix Sévigné bénéficie du soutien de la Fondation d’entreprise La Poste.

Le jury du Prix Sévigné s’est réuni le 21 octobre dernier et a choisi l’édition de la correspondance échangée entre le peintre Gustave Courbet et l’aventurière Mathilde Carly de Swazzema, Correspondance avec Mathilde.

Édité aux éditions Gallimard avec le soutien de la ville de Besançon, ce livre retranscrit la correspondance érotique inédite échangée durant l’hiver 1872-1873 entre ces deux personnages. Elle a été retrouvée récemment par hasard dans les greniers de la bibliothèque municipale de la ville et a fait l’objet d’une exposition publique au printemps dernier.