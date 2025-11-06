Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Le prix Sévigné décerné à "Correspondance avec Mathilde"

Publié le 06/11/2025 - 08:46
Mis à jour le 06/11/2025 - 08:30

Après le prix Sade, le livre Correspondance avec Mathilde qui retrace le contenu sulfureux de la liaison épistolaire entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Svazzema a également été primé par le prix Sévigné le 21 octobre 2025. 

© DR
© DR

Ce livre était en concurrence avec trois autres, André Breton, Julien Gracq. Correspondance 1936-1996 ; Marcel Proust, Bernard Grasset, correspondance et Gaston Gallimard, Marcel Proust, lettres retrouvées 1912-1922.

Le prix Sévigné est un prix littéraire créé en 1996 par Anne de Lacretelle, fille de l’écrivain et académicien français Jacques de Lacretelle (1888-1985), à l’occasion du tricentenaire de la mort de la marquise de Sévigné. Il est destiné à couronner la publication d’une correspondance inédite ou d’une réédition augmentée d’inédits apportant ainsi une connaissance nouvelle par ses annotations et ses commentaires, sans limitation d’époque, en langue française, ou traduite d’une langue étrangère. Le prix Sévigné bénéficie du soutien de la Fondation d’entreprise La Poste.

Le jury du Prix Sévigné s’est réuni le 21 octobre dernier et a choisi l’édition de la correspondance échangée entre le peintre Gustave Courbet et l’aventurière Mathilde Carly de Swazzema, Correspondance avec Mathilde. 

Édité aux éditions Gallimard avec le soutien de la ville de Besançon, ce livre retranscrit la correspondance érotique inédite échangée durant l’hiver 1872-1873 entre ces deux personnages. Elle a été retrouvée récemment par hasard dans les greniers de la bibliothèque municipale de la ville et a fait l’objet d’une exposition publique au printemps dernier. 

correspondance gustave courbet livre prix récompense ville de besançon

Publié le 6 novembre à 08h46 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Métabief
Culture Economie

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

budget collectif organisation festival de la paille métabief
Publié le 5 novembre à 19h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

La librairie L’Intranquille souffle ses 10 bougies lors d’une semaine festive à Besançon

La plus grande librairie de Franche-Comté et la plus importante création de librairie indépendante depuis les années 2000 a ouvert ses portes en novembre 2015. Dix ans plus tard, elle fête ses dix ans lors d’une semaine anniversaire du 17 au 22 novembre 2025 riche en événements. 

anniversaire conférences dédicaces l'intranquille librairie rencontres
Publié le 4 novembre à 11h35 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Livres

La critique littéraire de Thierry : Beyrouth forever : humour, meurtre et chaos

Critique littéraire • Sur les pas d’un flic en quête de vérité, David Hury nous plonge dans un pays où drames collectifs et tragédies individuelles s’entrelacent, le tout avec ce rire grinçant propre aux bons polars, qui fait passer la pilule… même quand elle explose sans prévenir.

Beyrouth forever David Hury livre polar thtiller
Publié le 2 novembre à 09h54 par Thierry Brenet
Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane
Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

En Bourgogne-Franche-Comté, on y vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé...

Sondage

 10.75
couvert
le 06/11 à 09h00
Vent
1.17 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
67 %
 