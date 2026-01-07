Le réalisateur chinois Wang Bing présidera le jury du festival de cinémas de Vesoul

Le roi du documentaire chinois, Wang Bing, présidera le Jury international du 32e Festival international des cinémas d'Asie (Fica), du 27 janvier au 3 février 2026 à Vesoul, ont annoncé mardi les organisateurs.

Wang Bing, 58 ans, désormais installé à Paris, est "considéré par la critique internationale comme le meilleur documentariste actuel", soulignent dans un communiqué les organisateurs du plus ancien festival européen dédié au cinéma asiatique. Au total, 87 films dont 40 inédits seront présentés à Vesoul, en présence d'une quarantaine de cinéastes.

Le Jury international décernera son Cyclo d'or à l'un des 18 films inédits en compétition, ainsi que deux autres prix (Grand Prix du Jury et Prix du Jury) et une mention spéciale. Wang Bing s'est intéressé au fil de son oeuvre aux laissés-pour-compte du miracle économique chinois, qu'ils soient ouvriers dans des usines, enfants livrés à eux-mêmes ou victimes oubliées des camps maoïstes.

Adepte des oeuvres-fleuve, il s'est notamment fait connaître en 2003 avec les neuf heures de "A l'ouest des rails" (2003), avant sa première fiction "Le Fossé" (2010) et son documentaire "Jeunesse" présenté en 2023 à Cannes. Un Cyclo d'or d'honneur sera décerné à ce grand nom du documentaire pour l'ensemble de son oeuvre, lors de la cérémonie d'ouverture le 27 janvier.

À propos du festival

Créé en 1995, le festival de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d'Europe et le seul à s'intéresser à l'Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l'Extrême-Orient, de l'Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l'océan Indien, relèvent les organisateurs. Il attire environ 30.000 spectateurs chaque année.

Le Jury international de l'édition 2025 avait été présidé par Jia Zhang-Ke, autre immense nom du cinéma chinois.

(Source AFP)