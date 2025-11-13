Le Secours populaire français appelle à la solidarité avec les Philippines après les typhons Tino et Fung-Wong

Quelques jours seulement après le passage du typhon Tino (Kalmaegi), qui a fait plus de 100 morts à Cébu et dans sa région, les Philippines ont été frappées par un nouveau phénomène météorologique d’une ampleur exceptionnelle. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le supertyphon Fung-Wong a ravagé le nord et le centre du pays, avec des rafales de vent atteignant 275 km/h. Le Secours populaire français lance un appel aux dons.

Selon le communiqué du Secours populaire français (SPF), ce typhon a provoqué des pluies diluviennes, des glissements de terrain et a entraîné le déplacement de plus d’un million de personnes . Le partenaire du SPF sur place, la Mirasol Outreach Foundation, a lancé une première opération de secours. L’organisation ”est déjà à l’œuvre pour apporter une aide d’urgence aux populations sinistrées”, précise le communiqué.

Dès le 13 novembre, 100 unités de systèmes portables de filtration d’eau vont être distribuées aux familles sinistrées. Le Secours populaire souligne l’expérience de longue date de son partenaire philippin dans la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que sa longue histoire de solidarité avec l’association française, notamment à travers la mise en place de reconstructions d’écoles, d’activités génératrices de revenus en particulier pour les femmes et des projets communs comme les villages d’enfants ”Copain du Monde”.

Un appel à la générosité

Face à cette double catastrophe, le Secours populaire français exprime tout son soutien aux populations touchées et lance un appel immédiat à la générosité. L’organisation annonce débloquer ”un premier soutien de 50 000 € depuis son fonds d’urgence solidaire, venant compléter l’élan de solidarité du peuple philippin”.

Depuis 80 ans, le SPF intervient auprès des victimes de catastrophes naturelles en France et à l’international. Aujourd’hui, il ”appelle à une action immédiate pour venir en aide aux familles sinistrées, en lien avec son réseau de partenaires”, notamment pour fournir des filtres à eau, produits alimentaires et d’hygiène.

Le Secours populaire souligne que ”les besoins sont immenses et s’inscriront dans la durée” et invite à ”la mobilisation de toutes et tous afin de permettre une réponse concrète et solidaire”.

Comment aider ?

Les dons financiers peuvent être adressés au Secours populaire français, dans tous les départements ou par courrier au :

9/11, rue Froissart – BP 3303 – 75123 Paris Cedex 03

Tél. : 01 44 78 21 00

En ligne : https://don.secourspopulaire.fr/urgence

Préciser : “Fonds d’urgence"