L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon

Grand Besançon Métropole organise, en partenariat avec le Département du Doubs et avec l’appui opérationnel de Réussite Emploi Franche-Comté, la 4e édition du salon Cap vers l’Emploi le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 17h. L’événement, gratuit et en accès libre, est ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation ou en reconversion. Cent-quarante-trois entreprises seront présentes avec plus de 1.000 postes à pourvoir.

Le bassin d’emploi bisontin affiche un taux de chômage de 6,2 % au 1er trimestre 2025, inférieur à la moyenne nationale (7,2 %), départementale (7,3 %) et régionale (6,7 %). Mais certaines filières restent en tension. ”Face à ce paradoxe entre tensions de recrutement et besoins sociaux, Grand Besançon Métropole, aux côtés de l’État, de la Région, du Département du Doubs et du Service public de l’emploi local, renforce depuis plusieurs années ses actions pour faciliter la rencontre entre les employeurs et les demandeurs d’emploi”, souligne GBM.

Une gouvernance innovante pour l’emploi

Pour relever ces défis, GBM s’appuie notamment sur la co-présidence du Comité local pour l’Emploi (CLPE), l’animation du réseau ”les entreprises s’engagent dans les quartiers” et la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ces dispositifs, renforcés par le Contrat de Ville, permettent, selon les organisateurs, de ”mutualiser les moyens et d’accompagner les publics vers des solutions professionnelles durables”.

Nouveauté 2025 : l’APEC Tour au salon

Cette année, le salon accueille une étape du tour national de l’Apec, dédié aux cadres, jeunes diplômés et porteurs de projets. Une collaboration qui ”enrichit l’offre du salon Cap vers l’Emploi, toujours plus inclusif et innovant, tout en conservant son ADN : un événement ouvert à tous, sans distinction de profil ou de parcours”, assure GBM.

Un accompagnement renforcé pour les candidats

En amont, plusieurs ateliers ont été organisés pour préparer les participants. Le jour du salon, des sessions pratiques seront proposées :

”Comment réussir son entretien d’embauche” (Réussite Emploi)

”Comment rédiger un CV gagnant ?” (Réussite Emploi)

”Découverte des métiers de l’industrie” (UIMM)

”Découverte des métiers du BTP” (INDIBAT)

”Atelier Mobilité” (La Roue de Secours)

Un espace dédié au conseil, à l’orientation et à la préparation aux entretiens complétera le dispositif.

Le salon s’appuie sur un large réseau de partenaires, dont les branches professionnelles, le service public de l’emploi local, le Conseil départemental et l’APEC. Objectif affiché : ”favoriser l’accès à l’emploi et à la formation pour toutes et tous, répondre aux besoins de recrutement des secteurs d’activité en tension”.

Infos +

La précédente édition avait réuni 3.900 visiteurs, permis la réception de 750 CV et recensé 470 offres d’emplois pour 1.300 postes. Résultat : 362 personnes ont été recrutées ou sont entrées en formation, selon les données de Cap vers l’emploi.

Liste des recruteurs présents :

Institutions et organismes publics

Académie de Besançon

Administration pénitentiaire

Armée (Terre, Air, Marine)

CAF du Doubs

Centre de gestion 25

CHU

Conseil local de santé mentale (CCAS)

CPAM

CROUS Bourgogne Franche-Comté

Département du Doubs

École de commerce et de management

École de la 2e chance

École des travaux publics

France Travail

Gendarmerie nationale

Grand Besançon Métropole / Ville de Besançon

Mission locale

Office national des forêts

Police nationale

Région Bourgogne-Franche-Comté

Université Marie et Louis Pasteur

URSSAF

Formation et insertion

AFPA

AFTRAL

API 25

ARIQ BTP

BGE

Campus des métiers agroéquipements

CCI / IMEA / École de commerce

CFA BTP

CFA Hilaire de Chardonnet

CFA Sanitaire et social

CFB

CFPPA

EIMI

EPIDE

Greta

IRFA BFC

ITESYA

JB Formation

Joly Formation

Réussite Emploi Franche-Comté

Team Compétences

Transitions Pro

UIMM Pôle formation en industrie

Entreprises et recruteurs privés