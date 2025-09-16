Mardi 16 Septembre 2025
Besançon
Evénements Société

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon

Publié le 16/09/2025 - 09:03
Mis à jour le 16/09/2025 - 09:04

Grand Besançon Métropole organise, en partenariat avec le Département du Doubs et avec l’appui opérationnel de Réussite Emploi Franche-Comté, la 4e édition du salon Cap vers l’Emploi le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 17h. L’événement, gratuit et en accès libre, est ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation ou en reconversion. Cent-quarante-trois entreprises seront présentes avec plus de 1.000 postes à pourvoir.

© Élodie R.
© Élodie R.
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Élodie R.

Le bassin d’emploi bisontin affiche un taux de chômage de 6,2 % au 1er trimestre 2025, inférieur à la moyenne nationale (7,2 %), départementale (7,3 %) et régionale (6,7 %). Mais certaines filières restent en tension. ”Face à ce paradoxe entre tensions de recrutement et besoins sociaux, Grand Besançon Métropole, aux côtés de l’État, de la Région, du Département du Doubs et du Service public de l’emploi local, renforce depuis plusieurs années ses actions pour faciliter la rencontre entre les employeurs et les demandeurs d’emploi”, souligne GBM.

Une gouvernance innovante pour l’emploi

Pour relever ces défis, GBM s’appuie notamment sur la co-présidence du Comité local pour l’Emploi (CLPE), l’animation du réseau ”les entreprises s’engagent dans les quartiers” et la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ces dispositifs, renforcés par le Contrat de Ville, permettent, selon les organisateurs, de ”mutualiser les moyens et d’accompagner les publics vers des solutions professionnelles durables”.

Nouveauté 2025 : l’APEC Tour au salon

Cette année, le salon accueille une étape du tour national de l’Apec, dédié aux cadres, jeunes diplômés et porteurs de projets. Une collaboration qui ”enrichit l’offre du salon Cap vers l’Emploi, toujours plus inclusif et innovant, tout en conservant son ADN : un événement ouvert à tous, sans distinction de profil ou de parcours”, assure GBM.

Un accompagnement renforcé pour les candidats

En amont, plusieurs ateliers ont été organisés pour préparer les participants. Le jour du salon, des sessions pratiques seront proposées :

  • ”Comment réussir son entretien d’embauche” (Réussite Emploi)
  • ”Comment rédiger un CV gagnant ?” (Réussite Emploi)
  • ”Découverte des métiers de l’industrie” (UIMM)
  • ”Découverte des métiers du BTP” (INDIBAT)
  • ”Atelier Mobilité” (La Roue de Secours)

Un espace dédié au conseil, à l’orientation et à la préparation aux entretiens complétera le dispositif.

Le salon s’appuie sur un large réseau de partenaires, dont les branches professionnelles, le service public de l’emploi local, le Conseil départemental et l’APEC. Objectif affiché : ”favoriser l’accès à l’emploi et à la formation pour toutes et tous, répondre aux besoins de recrutement des secteurs d’activité en tension”.

Infos +

La précédente édition avait réuni 3.900 visiteurs, permis la réception de 750 CV et recensé 470 offres d’emplois pour 1.300 postes. Résultat : 362 personnes ont été recrutées ou sont entrées en formation, selon les données de Cap vers l’emploi.

Liste des recruteurs présents :

Institutions et organismes publics

  • Académie de Besançon

  • Administration pénitentiaire

  • Armée (Terre, Air, Marine)

  • CAF du Doubs

  • Centre de gestion 25

  • CHU

  • Conseil local de santé mentale (CCAS)

  • CPAM

  • CROUS Bourgogne Franche-Comté

  • Département du Doubs

  • École de commerce et de management

  • École de la 2e chance

  • École des travaux publics

  • France Travail

  • Gendarmerie nationale

  • Grand Besançon Métropole / Ville de Besançon

  • Mission locale

  • Office national des forêts

  • Police nationale

  • Région Bourgogne-Franche-Comté

  • Université Marie et Louis Pasteur

  • URSSAF

Formation et insertion

  • AFPA

  • AFTRAL

  • API 25

  • ARIQ BTP

  • BGE

  • Campus des métiers agroéquipements

  • CCI / IMEA / École de commerce

  • CFA BTP

  • CFA Hilaire de Chardonnet

  • CFA Sanitaire et social

  • CFB

  • CFPPA

  • EIMI

  • EPIDE

  • Greta

  • IRFA BFC

  • ITESYA

  • JB Formation

  • Joly Formation

  • Réussite Emploi Franche-Comté

  • Team Compétences

  • Transitions Pro

  • UIMM Pôle formation en industrie

Entreprises et recruteurs privés

  • Adecco

  • Adéquat

  • Adhap

  • ADMR

  • Ages et Vie

  • Alstom

  • Amphenol FCI

  • Anef

  • Appel médical

  • APRR

  • Aquila RH

  • Aris

  • Association TRI

  • Asten Santé

  • ATS Emploi

  • Bourgogne Franche-Comté Signaux

  • BTS Blanchisserie

  • Cali&Co

  • Cap Finance

  • Capeb

  • CDEI

  • Coopilote

  • Création Perrin

  • Crit

  • Cryla Groupe (Serode-Megep)

  • Dixi Besançon

  • Domaliance

  • Doras

  • Eliad

  • Famille Rurale

  • Fédération française du bâtiment

  • Fondation Pluriel

  • Forvis Mazars

  • France Clôture Environnement

  • Frate

  • Gare BTT

  • Groupe Bonnefoy

  • Groupe Chopard

  • Groupe Korian

  • Groupe Vittori

  • Guillin Emballages

  • Hifi Filter

  • Indibat

  • Ineo BBTI

  • Intermed

  • JMJ Automobiles

  • Kangourou Kids

  • Keolis Mont Jura

  • Keolis Mobilité

  • Koesio

  • Léo et Associé

  • Les éleveurs de La Chevillotte

  • Les Francas

  • Loge GBM

  • Losange

  • Ma Commune Info

  • Manpower

  • MBP

  • Metalis

  • Morgan Services

  • Mutualité Française Comtoise

  • O2

  • Oui Help

  • Perf Form

  • Proactive RH

  • Profession Sport et Loisirs

  • Proman

  • R Bourgeois

  • Roue de Secours

  • Safran

  • Safti

  • Samsic

  • Scoder

  • Sefoc’al

  • Senior Compagnie

  • Sensace / Sensace Carrière

  • Shiva

  • SIS

  • Solidarité Doubs Handicap

  • Sophysa

  • Sopil

  • SOS Village d’Enfants

  • Start People

  • St Vit Informatique

  • Sup Interim

  • Super U Saône

  • Supplay

  • Terre Comtoise

  • Transarc

  • Triangle

  • U Log

  • Velux France

  • Vipp & Philippe

  • Vitalliance

cap vers l'emploi économie emploi

Publié le 16 septembre à 09h03
