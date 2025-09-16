Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Tout au long du week-end, des visites guidées des locaux seront proposées tous les quarts d’heure (dernière visite à 17h). Le public pourra également découvrir l’atelier de reliure et de restauration, ouvert toutes les heures pour une présentation d’environ trente minutes.
Une nouveauté est annoncée cette année : une visite thématique intitulée Architecture dans les archives, programmée chaque jour à 15h30 pour une durée d’une heure.
Jeux éducatifs pour patienter
En attendant le début d’une visite, les visiteurs pourront participer à des activités ludiques. Le service éducatif a préparé des jeux autour des cartes anciennes du département et de l’évolution des rues de Besançon.
Un atelier calligraphie le dimanche
Le dimanche, un temps fort viendra compléter le programme : un atelier de calligraphie animé par Pascale Rognon (Atelier Plume de martre), proposé en accès libre et en continu tout l’après-midi.
Infos pratiques
- Les Archives départementales du Doubs sont situées rue Marc Bloch, à Besançon (Planoise).
- L’accès est possible en tram (arrêt Allende) et en bus (arrêts Cassin et Allende). P
- our tout renseignement, le public peut contacter le 03 81 25 88 00 ou consulter le site officiel archives.doubs.fr .