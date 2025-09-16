Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les Archives départementales du Doubs participeront aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, de 14h30 à 18h, avec un programme varié et gratuit, sans réservation. Situées à Besançon, elles rappellent leur mission première : ”collecter, conserver, traiter et communiquer à tous les archives produites par les administrations existantes, ou ayant existé, dans le département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.”

Tout au long du week-end, des visites guidées des locaux seront proposées tous les quarts d’heure (dernière visite à 17h). Le public pourra également découvrir l’atelier de reliure et de restauration, ouvert toutes les heures pour une présentation d’environ trente minutes.

Une nouveauté est annoncée cette année : une visite thématique intitulée Architecture dans les archives, programmée chaque jour à 15h30 pour une durée d’une heure.

Jeux éducatifs pour patienter

En attendant le début d’une visite, les visiteurs pourront participer à des activités ludiques. Le service éducatif a préparé des jeux autour des cartes anciennes du département et de l’évolution des rues de Besançon.

Un atelier calligraphie le dimanche

Le dimanche, un temps fort viendra compléter le programme : un atelier de calligraphie animé par Pascale Rognon (Atelier Plume de martre), proposé en accès libre et en continu tout l’après-midi.

Infos pratiques