Les chantiers de la semaine à Besançon (du 11 au 17 août 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE
Tunnel routier Citadelle
- travaux sur réseau d'appel d'Urgence
- Circulation interdite - déviation
- Du 5 août 2025 au 7 août 2025 de 21h à 06h
PALENTE - ORCHAMPS - SARAGOSSE
Rue de Verdun
- Travaux sur le réseau d'eau potable
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
- Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025
Rue des Lilas
- Travaux sur réseau de télécommunication
- Circulation interdite entre la rue des Cras et la rue des Pâquerettes - déviation
- Du 11 août 2025 au 22 août 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur le réseau d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et le Lidl - déviation
- Du 30 juillet 2025 au 15 septembre 2025
Rue de Dole
- Travaux sur le réseau d'eaux usées
- Circulation alternée sur 150 ml dans sa partie comprise entre la bretelle de la foire et 50 ml avant la rue de l'Oratoire - déviations
- Du 2 juillet 2025 au 31 août 2025
GRETTE - BUTTE
Rue Pierre Leroy
- Travaux de requalification de chaussée
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre l'Avenue Villarceau et l'Avenue Clémenceau - sauf ayants droit
- Du 25 juin 2025 au 29 août 2025
Manifestations
Cinéma plein air – Citadelle - jeudi 14 août