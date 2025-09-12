Les chantiers de la semaine à Besançon (du 15 au 19 septembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue de Verdun
- Travaux sur le réseau d'eau potable
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
- Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue des Cras
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
- Du 9 octobre 2025 au 11 octobre 2025
Rue des Oiseaux
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
- Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Rue Raoul Tremolières
- Travaux de grutage
- Circulation interdite entre la rue Roussel et le carrefour rue Paul Bert rue du Chesnot dans ce sens de 8h à 15h - déviation
- Le 19 septembre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue des Frères Lumière
- Travaux sur réseau gaz
- Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
- Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux d'eaux usées
- Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
- Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025
TILLEROYES
Rue Berthelot
- Travaux de nettoyage voie publique
- Circulation interdite entre la rue Jouchoux et la rue Lavoisier - déviation
- Le 16 septembre 2025
GRETTE - BUTTE
Rue Pergaud
- Travaux de sondage
- Circulation interdite entre rue de Dole et Avenue de Villarceau de 9h à 11h - déviation
- Le 18 septembre 2025
Manifestations
- Courses Boucles de Vauban le 21 septembre 2025
- Livres dans la Boucle du 15 au 25 septembre 2025