Vendredi 12 Septembre 2025
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 15 au 19 septembre 2025)

Publié le 12/09/2025 - 17:09
Mis à jour le 12/09/2025 - 16:24

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue de Verdun

  • Travaux sur le réseau d'eau potable
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations
  • Du 23 juin 2025 au 15 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue des Cras 

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue Romain Roussel et la rue Résal - déviation
  • Du 9 octobre 2025 au 11 octobre 2025

Rue des Oiseaux

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
  • Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue Raoul Tremolières

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite entre la rue Roussel et le carrefour rue Paul Bert rue du Chesnot dans ce sens de 8h à 15h - déviation
  • Le 19 septembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

  • Travaux sur réseau gaz
  • Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation
  • Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux d'eaux usées
  • Circulation interdite entre la rue de Dole et l'entrée du lidl - sauf les 14 et 21 septembre 2025 - déviation
  • Du 4 août 2025 au 30 septembre 2025

TILLEROYES

Rue Berthelot

  • Travaux de nettoyage voie publique
  • Circulation interdite entre la rue Jouchoux et la rue Lavoisier - déviation
  • Le 16 septembre 2025

GRETTE - BUTTE

Rue Pergaud

  • Travaux de sondage
  • Circulation interdite entre rue de Dole et Avenue de Villarceau de 9h à 11h - déviation
  • Le 18 septembre 2025

Manifestations

  • Courses Boucles de Vauban le 21 septembre 2025
  • Livres dans la Boucle du 15 au 25 septembre 2025

Publié le 12 septembre à 17h09 par Elodie Retrouvey
