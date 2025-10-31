Les chantiers de la semaine à Besançon (du 3 au 7 novembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue Gambetta
- Travaux de grutage
- Circulation interdite rue Gambetta dans sa partie comprise entre le n°2 et le n°6
- Du 4 novembre 2025 au 6 novembre 2025
Rue de la Convention
- Travaux de réparation d'une fuite sur une canalisation d'eau
- Circulation interdite rue de la Convention dans sa partie comprise entre l'Arc de triomphe et la rue du Chambrier - travaux de nuit - sauf riverains - déviation
- Du 3 novembre 2025 au 7 novembre 2025
Avenue du 8 mai 1945
- Travaux de remplacement d'un candélabre d'éclairage public
- Circulation interdite l'avenue du 8 mai 1945 dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans - travaux de nuit - déviation
- Du 4 novembre 2025 au 5 novembre 2025
Avenue de la 7ème Armée Américaine
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation alternée par feux
- Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025
Avenue du 8 mai 1945
- Travaux sur réseau d'éclairage public
- Circulation interdite de 21h à 5h dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans dans ce sens -déviation
- Du 4 novembre 2025 au 05 novembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue Klein
- Travaux
- Circulation interdite rue Klein dans sa partie comprise entre le N°10 et la rue Isenbart - déviation
- Le 6 novembre 2025
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Chemin des Relançons
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation
- Du 29 octobre 2025 au 14 novembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
- Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
- Du 03 novembre 2025 au 21 novembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025
Manifestations
- Brocante Pasteur le 08 novembre 2025
- Trail urbain de Besançon le 08 novembre 2025