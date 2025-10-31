Vendredi 31 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 3 au 7 novembre 2025)

Publié le 31/10/2025 - 16:34
Mis à jour le 31/10/2025 - 14:26

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Gambetta 

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite rue Gambetta dans sa partie comprise entre le n°2 et le n°6
  • Du 4 novembre 2025 au 6 novembre 2025

Rue de la Convention 

  • Travaux de réparation d'une fuite sur une canalisation d'eau
  • Circulation interdite rue de la Convention dans sa partie comprise entre l'Arc de triomphe et la rue du Chambrier - travaux de nuit -  sauf riverains - déviation
  • Du 3 novembre 2025 au 7 novembre 2025

Avenue du 8 mai 1945

  • Travaux de remplacement d'un candélabre d'éclairage public
  • Circulation interdite l'avenue du 8 mai 1945 dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans - travaux de nuit - déviation
  • Du 4 novembre 2025 au 5 novembre 2025

Avenue de la 7ème Armée Américaine

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation alternée par feux
  • Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025

Avenue du 8 mai 1945

  • Travaux sur réseau d'éclairage public
  • Circulation interdite de 21h à 5h dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans dans ce sens -déviation
  • Du 4 novembre 2025 au 05 novembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue Klein 

  • Travaux
  • Circulation interdite rue Klein dans sa partie comprise entre le N°10 et la rue Isenbart - déviation
  • Le 6 novembre 2025

Rue de la Viotte 

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Chemin des Relançons

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation
  • Du 29 octobre 2025 au 14 novembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
  • Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
  • Du 03 novembre 2025 au 21 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025

Manifestations

  • Brocante Pasteur le 08 novembre 2025
  • Trail urbain de Besançon le 08 novembre 2025

chantier travaux

Publié le 31 octobre à 16h34 par Hélène L.
Transports

Besançon
Transports

