Les chantiers de la semaine à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Boulevard Leon Blum

Travaux

Circulation interdite Boulevard Léon Blum dans sa partie comprise entre l'avenue des géraniums et l'autopont - travaux de nuit - déviation

Du 7 octobre 2025 au 10 octobre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Cassotte

Travaux

Circulation interdite rue de la Cassotte - déviation - sauf riverains

Du 6 octobre 2025 au 10 octobre 2025

Rue du Papillon

Travaux de terrassement

Circulation alternée par feux rue du Papillon

Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025

Rue des Cras

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite rue des Cras la nuit du 06 au 10 octobre 2025 de 20h à 6h du matin - déviation

Du 15 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation

Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue du Chasnot

Travaux de grutage

Circulation interdite rue du Chasnot dans sa partie comprise entre la rue Narcisse Lanchy et la rue du docteur Ledoux - déviation

Le 6 octobre 2025

Rue du Tunnel

travaux de remplacement du réseau GRDF

Circulation interdite rue du Tunnel - déviation

Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin du Point du Jour

Travaux de création d'un trottoir

Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour

Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Lavoisier

Travaux Enedis

Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot

Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Urbain Leverrier

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Urbain Leverrier - déviation

Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux

Circulation alternée par feux rue Thomas Edison

Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025

GRETTE - BUTTE

Rue Pierre Leroy

travaux

Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et l'avenue Clémenceau - déviation

Du 6 octobre 2025 au 8 octobre 2025

Rue Pierre Leroy

Travaux

Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et la rue Labbe - déviation

Du 8 octobre 2025 au 15 octobre 2025

