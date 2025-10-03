Vendredi 3 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Publié le 03/10/2025 - 11:36
Mis à jour le 03/10/2025 - 10:09

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Boulevard Leon Blum

  • Travaux
  • Circulation interdite Boulevard Léon Blum dans sa partie comprise entre l'avenue des géraniums et l'autopont - travaux de nuit - déviation
  • Du 7 octobre 2025 au 10 octobre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Cassotte 

  • Travaux
  • Circulation interdite rue de la Cassotte - déviation - sauf riverains
  • Du 6 octobre 2025 au 10 octobre 2025

Rue du Papillon

  • Travaux de terrassement
  • Circulation alternée par feux rue du Papillon
  • Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025

Rue des Cras

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue des Cras la nuit du 06 au 10 octobre 2025 de 20h à 6h du matin - déviation
  • Du 15 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
  • Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue du Chasnot 

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite rue du Chasnot dans sa partie comprise entre la rue Narcisse Lanchy et la rue du docteur Ledoux - déviation
  • Le 6 octobre 2025

Rue du Tunnel

  • travaux de remplacement du réseau GRDF
  • Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
  • Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin du Point du Jour 

  • Travaux de création d'un trottoir
  • Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
  • Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Lavoisier

  • Travaux Enedis
  • Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
  • Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Urbain Leverrier 

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier - déviation
  • Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison 

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025

GRETTE - BUTTE

Rue Pierre Leroy 

  • travaux
  • Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et  l'avenue Clémenceau - déviation
  • Du 6 octobre 2025 au 8 octobre 2025

Rue Pierre Leroy 

  • Travaux
  • Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et la rue Labbe - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 15 octobre 2025

Manifestations

  • Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
  • Braderie d'automne du 10 octobre au 11 octobre 2025
  • Brocante Pasteur le 11 octobre 2025

Besançon transports travaux

Publié le 3 octobre à 11h36 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Transports

RN 57 : où en est-on du projet d’achèvement du contournement ouest de Besançon ?

Parmi les sujets sur lesquels le conseil communautaire sera appelé à se prononcer lors de la séance du jeudi 25 septembre 2025, figure celui du projet de la RN57 concernant l’achèvement du contournement Ouest de Besançon. Où en est le projet ? Quand débuteront les travaux ? On fait le point. 

échangeur micropolis RN57 Micropolis - Beure
Publié le 24 septembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Transports

La voie ferrée entre Besançon et Deluz en pleine modernisation : quels impacts sur la circulation ?

SNCF Réseau a annoncé la poursuite des travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz, dans le Doubs, jusqu’au 20 décembre 2025. Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Plusieurs quai et passages seront impactés.

SNCF réseau train travaux
Publié le 23 septembre à 10h55 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Un pass transport à 6€ pour profiter des Journées du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine.

journées européennes du patrimoine region bourgogne franche-comte transports
Publié le 19 septembre à 15h01 par Hélène L.

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 11.77
couvert
le 03/10 à 12h00
Vent
1.74 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
76 %
 