Les chantiers de la semaine à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Boulevard Leon Blum
- Travaux
- Circulation interdite Boulevard Léon Blum dans sa partie comprise entre l'avenue des géraniums et l'autopont - travaux de nuit - déviation
- Du 7 octobre 2025 au 10 octobre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue de la Cassotte
- Travaux
- Circulation interdite rue de la Cassotte - déviation - sauf riverains
- Du 6 octobre 2025 au 10 octobre 2025
Rue du Papillon
- Travaux de terrassement
- Circulation alternée par feux rue du Papillon
- Du 1 octobre 2025 au 9 octobre 2025
Rue des Cras
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite rue des Cras la nuit du 06 au 10 octobre 2025 de 20h à 6h du matin - déviation
- Du 15 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Rue des Oiseaux
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
- Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Rue du Chasnot
- Travaux de grutage
- Circulation interdite rue du Chasnot dans sa partie comprise entre la rue Narcisse Lanchy et la rue du docteur Ledoux - déviation
- Le 6 octobre 2025
Rue du Tunnel
- travaux de remplacement du réseau GRDF
- Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
- Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Chemin du Point du Jour
- Travaux de création d'un trottoir
- Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
- Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025
Rue Lavoisier
- Travaux Enedis
- Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
- Du 24 septembre 2025 au 17 octobre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier - déviation
- Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025
GRETTE - BUTTE
Rue Pierre Leroy
- travaux
- Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et l'avenue Clémenceau - déviation
- Du 6 octobre 2025 au 8 octobre 2025
Rue Pierre Leroy
- Travaux
- Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l'avenue Villarceau et la rue Labbe - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 15 octobre 2025
Manifestations
- Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
- Braderie d'automne du 10 octobre au 11 octobre 2025
- Brocante Pasteur le 11 octobre 2025