Les élèves de l’académie de Besançon rivalisent d’ingéniosité au concours de robots Cybertech Comtois

Portée depuis plus de vingt ans par l’association Cybertech’Comtois qui regroupe des enseignants de technologie de l’académie de Besançon, le concours permet aux élèves de collège de la région de s’affronter lors de plusieurs défis robotiques. L’événement a pour objectif de donner du sens et une finalité concrète aux enseignements de technologie au collège.

À la fois festive et ludique, la compétition permet aux élèves de se familiariser avec l’univers de la technologie. À travers la conception de leurs robots, ils sont ainsi amenés à faire preuve à la fois d’ingéniosité mais également de créativité dans le cadre d'une démarche technologique et scientifique.

Lors de cette 21e édition, plus de 1.000 collégiens venus de 22 établissements différents se sont affrontés dans l’une des quatre catégories proposées :

Sumo : face à face dans un cercle défini, pour l’emporter, l’un des deux robots en compétition doit pousser son adversaire hors limites.

: face à face dans un cercle défini, pour l’emporter, l’un des deux robots en compétition doit pousser son adversaire hors limites. Biathlon : le robot doit effectuer un slalom, déposer un jeton dans une cible et revenir par un pont, le tout le plus rapidement possible.

: le robot doit effectuer un slalom, déposer un jeton dans une cible et revenir par un pont, le tout le plus rapidement possible. Vitesse : il s’agit ici d’être le plus rapide entre un démarrage sur la ligne de départ et un arrêt forcé dans une courte zone d’arrivée.

: il s’agit ici d’être le plus rapide entre un démarrage sur la ligne de départ et un arrêt forcé dans une courte zone d’arrivée. Vadrouilleur : le robot doit franchir des obstacles variés répartis sur quatre zones avant d’arriver sur le podium final.

Les participants ont donc pris part aux défis, mais pas uniquement, ils ont également dû faire face au contrôle technique et répondre aux questions des différents jurys constitués d’enseignants et de chefs d’établissements autour du design, du développement durable, des solutions techniques, de la programmation et de la modélisation numérique. En plus de la compétition, les élèves ont également pris part à de nombreux ateliers leur permettant de découvrir les applications possibles de la technologie et de la robotique dans le milieu professionnel.

À l’issue de la journée, les plus talentueux ont décroché l’un des trophées tant convoités. Récompensé dans trois des quatre catégories, le collège de Noidans-les-Vesoul a été à coup sûr l’établissement en forme de ce concours.

Parallèlement à l’événement, une compétition inter-lycées intitulée Robobrole s’est disputée au sein de l’UFR Staps. Quelque 200 élèves de Sciences et technologies industrielles (STI) se sont également affrontés autour de plusieurs défis robotiques.

Palmares Cybertech comtois 2025

Défi sumo

collège Jacques Brel Vesoul collège René Cassin Noidans-les-Vesoul collège Jacques Brel Vesoul

Défi vitesse

collège Château Rance Scey-sur-Saône collège les Mille étangs Mélisey collège Château Rance Scey-sur-Saône

Défi vadrouilleur

collège les Mille étangs Mélisey collège les Mille étangs Mélisey collège René Cassin Noidans-les-Vesoul

Défi biathlon